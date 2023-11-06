17 yaşındaki genç babasını öldürdü! Mersin'de, Çamlıyayla ilçesinde muhtar olan 47 yaşındaki Mevlüt Sandal, tartıştığı 17 yaşındaki oğlu K.S. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Muhtarın, 1 ay önce de tartıştığı Rübeyde A. tarafından otomatik av tüfeğiyle vurulduğu öğrenildi

Mersin'de olay, önceki gün gece saatlerinde Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Korucak Mahallesi Muhtarı Mevlüt Sandal (47), oğlu K.S. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.S., tabancayla babasına 2 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULUP ÖLDÜ Ekipler, başından vurulan Mevlüt Sandal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. K.S. ise gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 AY ÖNCE DE AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ Öte yandan muhtar Mevlüt Sandal'ın, 4 Ekim´de tartıştığı Rübeyde A. tarafından otomatik av tüfeğiyle vurularak yaralandığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.