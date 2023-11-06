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        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR GELİYOR! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı| Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün

        Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 07:27 Güncelleme: 06.11.2023 - 07:50
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        Bu iller için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 25°

        Ankara

        Güneşli 22°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 24°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 24°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 27°

        Diyarbakır

        Güneşli 23°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 24°

        Ağrı

        Güneşli 16°
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        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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