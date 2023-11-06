Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile tartışan Eric Bailly özür diledi

Fildişi Sahilli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ OYUNDAN ALMIŞTI

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Eric Bailly´i Tayfur Bingöl´ün yakasını çekiştirdiği için ilk yarının ardından oyundan aldığını açıkladı. Yılmaz, "Bailly'yi yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan aldım. Bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun" dedi.

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Sorumluluğun kendisinde olduğunu aktaran Burak Yılmaz, "Ben arkadaşlarımızı tercih ediyorum. Biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Ancak bir sürü problem var. Bir sürü sıkıntı var. Bunları çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

Söylemek istediği çok şey olduğunu ve kimseden de bir şey istemediğini anlatan genç çalıştırıcı, "Başkanımızın aldığı kararla elimi taşın altına koyup geldim. Sonuna kadar ne kadar istenirse, yarın bana teşekkür edilirse ben de teşekkür ederim. Her şeyimi vermeye çalışıyorum" diye konuştu.