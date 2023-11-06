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        Haberler Dünya İskoçya Başbakanı Yusuf'un eşinin ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Eve döndüler

        İskoçya Başbakanı Yusuf'un eşinin ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Eve döndüler

        İsrail-Hamas çatışmaların 7 Ekim'de başlamasından iki gün sonra İskoçya Başbakanı Yusuf eşinin ailesinin Gazze'de mahsur kaldığını duyurmuştu. Yusuf, neredeyse bir ay sonra ailesinin İskoçya'daki evlerine döndüğünü belirterek, "Barış için ve Gazze'de masum erkek, kadın ve çocukların öldürülmesini durdurmak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 07:25 Güncelleme: 06.11.2023 - 07:25
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        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
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        İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın Gazze'de mahsur kalan ailesinin, İskoçya'daki evlerine döndüğünü belirterek, "Barış için ve Gazze'de masum erkek, kadın ve çocukların öldürülmesini durdurmak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Yusuf, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, İskoçya'ya dönen kayınvalidesi ve kayınpederinin de yer aldığı aile fotoğrafını paylaşarak, aile üyelerinin güvende olduklarını ve eve döndüklerini belirtmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        Foto: İHA
        Foto: İHA

        İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf, "Elbette çok sevinçliyiz fakat kayınpederim, 'Kalbim ikiye bölündü, kalbim annem, oğlum ve torunlarımla birlikte Gazze'de.’ dedi. Daha sonra bana onlara veda etmenin ne kadar zor olduğunu anlatırken ağladı." ifadelerine yer verdi.

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        Ailesinin, kayınpederi ve kayınvalidesini İskoçya'daki evlerinde görmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Yusuf, “Ancak düşüncelerimiz, ayrılamayan ve savaş bölgesinde sıkışıp kalanlarla birlikte. Barış için ve Gazze'de masum erkek, kadın ve çocukların öldürülmesini durdurmak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

        Foto: İHA
        Foto: İHA

        Yusuf, son birkaç haftanın kendileri için "travmatik" geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bunun (eşi) Nadia ve ailem, özellikle de kayınvalidem üzerindeki etkisini size anlatamam. Eminim onlar da zaman içinde yaşadıklarını anlatacaklardır. Bu süreçte, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim."

        YUSUF'UN FİLİSTİNLİ EŞİNİN AİLESİ GAZZE'DE MAHSUR KALMIŞTI

        Foto: AP
        Foto: AP

        Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını bildirmişti.

        İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını dile getiren Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.

        Yusuf, 3 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, eşinin anne ve babasının Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a girerek Gazze'den çıktığını duyurmuştu.

        *Haberin görseli Hamza Yusuf'un resmi Twitter hesabından alınmıştır.

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        #İskoçya
        #Hamza Yusuf
        #gazze
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