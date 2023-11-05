Polat çiftinin ve şüphelilerin ifadelerine Habertürk ulaştı Sosyal medya fenomeni Dilan Polat eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve aile üyelerinden birçok kişi tutuklandı. Peki hakim karşısında verdikleri ifadelerinde neler söylediler. Kendilerine yöneltilen, "örgüt kurma, kara para aklama," gibi suçlamaları nasıl açıkladılar? Şüphelilerin ifadelerine Habertürk ulaştı.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş kitlelere ulaşan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu ile başlayan soruşturma süreci onlarca şüpheliye yayıldı. Başlangıçta 17 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, şüphelilerin 4 günlük emniyetteki gözaltı süresi devam ederken, başka şüphelilerin de gözaltına alınması ile sayı 24’e yükseldi.Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş kitlelere ulaşan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu ile başlayan soruşturma süreci onlarca şüpheliye yayıldı. Başlangıçta 17 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, şüphelilerin 4 günlük emniyetteki gözaltı süresi devam ederken, başka şüphelilerin de gözaltına alınması ile sayı 24’e yükseldi.

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ADLİYEDE 24 SAATLİK SÜREÇ

Neredeyse Anadolu Adalet Sarayı’nda 24 saatlik savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği sürecinin sonunda Şüpheliler Dilan Polat, Sezgin Polat, Engin Polat, Sinem Sıla Doğu, Alper Kürşat Polat, Ahmet Gün, Metin Yılmaz, Nilgün Yılmaz, Zekai Tepe, Can Doğu, Can Polat ve Halil Polat’ın “suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “yasadışı bahis” ve “suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

İTİRAFÇININ ANLATTIKLARI TUTUKLATTI

Sulh Ceza Hakimliği tutuklama gerekçesi olarak MASAK Mali raporu, emniyet tutanakları, etkin pişman şüpheli ifadesi, bir kısım şüphelilerin hala firari olması, suçların vasıf ve mahiyetinin şüpheliler aleyhine değişme ihtimali, şüphelilerin üzerine atılı suçun üst sınırı bakımından kaçma ihtimallerinin bulunmasını gösterdi.

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SERBEST BIRAKILANLAR 4 GÜNDE BİR KARAKOLA GİDECEK

Aralarında Ahmet Gün’ün ikiz kızlarının da içinde olduğu 4 kişi adli kontrol şartı ile salıverildi. Karara göre; şüphelilerin yurtdışına çıkışı yasaklandı ve haftanın her Çarşamba ve Cumartesi günü karakola giderek imza vermelerine karar verildi.

"POLAT ÇİFTİNİN AVUKATLIĞINI DEĞİL MALİ MÜŞAVİRLİĞİNİ YAPTIM"

Ahmet gün ifadesinde henüz 1 yıllık avukat olduğunu ve Polat çiftinin avukatlığını değil, mali müşavirliğini yaptığını anlatarak, “25 yıllık mali müşavir, 1 yıllık avukatım. 2021 yılında avukatlık stajı yaparken mali müşavirlik şirketimi kuzenim Zekayi Tepe’nin üzerine yaptım. Daha sonra kendi üstüme aldım. Polatların birçok şirketinin mali müşavirliğini yapıyorum. Tasfiye halindeki şirketlerden Polatların şirketlerine para transferleri hakkında bilgim yoktur, zaten yetkim de yoktur. Ben kendi tuttuğum defterlerin hepsini savcılığa sundum hiçbir sonuç çıkmadı. Şüphelilerden B. E., E. N., kızlarım olur. B.’ye kozmetik şirketi kurduk, 1 ay sonra yürütemediğini fark etti ve başkasına sattık.

AVUKAT AHMET GÜN’ÜN KIZLARI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Ahmet Gün’ün 19 yaşındaki ikiz kızları da soruşturmada şüpheli olarak yer aldı. İkisi de hukuk fakültesi öğrencisi ve babalarının söyledikleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtiyorlar. Polat ailesini de sosyal medyadan tanıdıklarını söylüyorlar. Kardeşler, bir şirketin tasfiye memuru olarak dosyada çalışmış görünüyor, bunu da babalarının yönlendirmesiyle usulen imza şeklinde yaptıklarını iddia ediyorlar.

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"BEN SADECE REKLAM YÜZÜYÜM" Dilan polat ifadesinde güzellik merkezi olan şirketlere ortaklığı olduğunu belirterek sadece reklam yüzü olduğunu ileri sürdü. Kadınlara hizmet veriyoruz diyen Dilan Polat, “Aile şirketlerimizin ürün tanıtımlarını, şube reklamlarını yapıyorum. Kendi güzellik merkezimde çalışanlarımın disiplinleri ve eğitimleri ile ilgileniyorum. Benim asıl işim reklam. Ben sadece reklam yapıyorum, iki çocuğum var biri 3,5 yaşında diğeri 12 yaşında ve bana çok bağlılar. Mali konuların hiçbiriyle ilgim yoktur, sahte fatura naylon fatura bunları bilmem, fatura kesmeyi dahi bilmem. Mali müşavirlerimiz vardır. Vergilerle mali müşavirlerin ilgilendiğini biliyorum. Şirketlere kara para geldiğini hiç bilmiyorum. Öyle bir şeye hiç şahitlik etmedim, ben bahisin ne olduğunu bilmem. Şirkete gelen paraların bahisle bir ilgisi yoktur. Böyle bir şey hiç duymadım. Şirketteki mali konularda eşim ilgilenir. Biz bir aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Kendi ailem olmadığı için eşimin ailesi benim ailem oldu.

"ALTI FİRMADAN ÜÇÜ İLE BEN İLGİLENİYORUM" Engin Polat ise sorgunun başında şüphelilerle tanışıklığını açıkladı, “ Polat ailesi benim ailem, Doğu ailesi eşimin ailesi. Ahmet Gün, mali müşavirimiz kızlarını tanımam. Gürsel Yılmaz ile Metin Yılmaz benim dayım olur, Nurgül Yılmaz Metin Yılmaz’ı eşidir. Yeşim A.D. yönettiğimiz polikliniğin sahibidir kendisi doktordur. Biz 6 firmadan oluşan bir aile firmasıyız. Güzellik merkezlerimiz vardır, cihaz ve ürün satış firmamız vardır, kozmetik satış firmamız vardır, eğitim firmamız var orada sertifika vermekteyiz biz bir aile firmasıyız. Üç firma Dilan Polat A.Ş, Milda İnşaat, Dilan Polat Estetik’in yönetimi ben de, doğrudan bana bağlı. Dilan ve Engin Polat tutuklandı Haberi Görüntüle "ÖRGÜT DEĞİL, AKRABAYIZ" “Diğer firmalarda Babam, kardeşim ve Metin Yılmaz’ın eşi Nilgün Yılmaz’a bağlıdır. Babam ve kardeşimle birbirimize fikir alışverişinde bulunuyoruz, borç alışverişinde bulunuyoruz, yeri geliyor bu parayı elden de veriyoruz. Tedarikçilerimizin hepsi Türkiye’dedir ve bilindik firmalardır, aldığımız ürünlerin faturası kesilmiştir. Biz bir örgüt değiliz. Aile şirketimizde vergisel bir hata yapmış olabiliriz, yanlışlık yapılmış olabiliriz, aldığımız faturalarda sıkıntı çıkabilir, geçmişte de çıkmıştı. Bizim satışlarımız faturalıdır, genelde paraları topladığım bir şirket yoktur, bu paralarla araç ve gayrimenkul aldığım doğrudur. Bunları yatırım için yaptım, kara para aklamak için değil. Kredi fizibilitemi yükseltmek için Milda Gayrimenkulü kurduktan sonra tüm mallarımı oraya taşıdım. Bunun sebebi inşaat projesine başlayacak olmamdı. Ancak ruhsat çıkmak üzereyken bu olaylar çıktı. Banka hesaplarıma bloke koyuldu. İhtiyaç olduğunda elden bankalara para yatırıp, çekebiliyoruz. Ömrüm boyunca hiç bahis oynamadım işim yoktur, sistemde eski adresim kayıtlıydı o yüzden bu olaylar olduğunda tebligat ulaşmasında sıkıntı olmasın diye babamın adresine taşıdım” dedi.

"BAHİSİN NE DEMEK OLDUĞUNU BURADA ÖĞRENDİM" Sıla Doğu: Küçük yaşta anne ve babasız kaldım, kardeşlerime anne ve baba olmaya çalıştım, 2017 yılında Dilan Polat isminde bir güzellik merkezi kurduk. Ben de ortaklığımı 2018 yılında bitirdim. Bu sene tamamen Dilan Polat’a devrettim. İşlerimiz güzel gidince ben Avrupa Yakası’nda kaldım kardeşim Anadolu Yakası’nda. Benim üç şirketim vardır. Dilan Polat şirketleri ile alakam yoktur. Birbirimize herhangi bir para alışverişinde bulunmadık. Naylon faturadan, vergi usulsüzlüğünden bilgim yoktur, kendi evim yoktur, arabamı krediyle aldım. Yasadışı bahisle ilgili bilgim yoktur, zaten bahisin ne demek onu da bilmem burada öğrendim.

KARA PARA AKLAMA SUÇUNU ENGİN İNTERNETTE ARAŞTIRDI Kara para aklamanın tanımını bilmiyorum. Engin’in bunu internette araştırdığını gözlerimle gördüm. Engin ile Dilan altı yıldır çok çalışan insanlardır. Biz Dilan ile çok zorlu şartlarda para kazandık. İki sene yanımıza çoklu estetisyen bile almadık. Engin bize sahip çıkmaktan başka bir şey yapmadı. Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun kardeşi Can doğu ise bir süre çiftin şirketlerinden birinde depo sorumlusu olarak çalıştığını anlatıyor. Can Doğu, “Eylül ayında bir kozmetik şirketi kurdum. Ablam ve eniştesinden destek aldım. Ancak henüz ticari faaliyete geçmedim. Sezgin Polat bana güvendiği için banka hesabımı ticari amaç için kullanıyordu. Ben de hesabıma yatan paraları çekip elden Sezgin Polat’a veriyordum” dedi. Engin Polat’ın şoförü Can Polat da süpheliler arasında yer alıyor. Engin Polat’ın şoförü olmadan önce taksici olduğunu belirten Can Polat, “Daha çok çocukları taşıyordum. Engin Polat’ın bana verdiği şirket paralarını zaman zaman bir bankaya yatırdım. Yaklaşık 25-30 milyon civarında para yatırmışımdır. “ dedi.