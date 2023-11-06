2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Hafta sonu yağış alan mega kentte barajların doluluk oranı; 4 Kasım Cumartesi günü yüzde 17.8, 5 Kasım Pazar günü yüzde 17.59 ve bu sabah yüzde 17.31 olarak ölçüldü
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Hafta sonu özellikle gece saatlerinde sağanağın etkili olduğu kentte baraj doluluk oranında artış olmadı.
YAĞIŞA RAĞMEN DÜŞÜŞ YAŞANDI
Mega kentte barajların doluluk oranı; 4 Kasım Cumartesi günü yüzde 17.8, 5 Kasım Pazar günü yüzde 17.59 ve bu sabah ise yüzde 17.31 olarak ölçüldü.
SU TASARRUFU ÇAĞRISI
Yetkililer su kullanımı konusunda İstanbulluların dikkatli olması çağrısını yineledi.