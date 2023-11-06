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        Haberler Gündem Çevre İstanbul baraj doluluk| 2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Yağışın ardından barajlarda son durum, 6 Kasım 2023 itibariyle baraj doluluk - Güncel haberler

        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!

        Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Hafta sonu yağış alan mega kentte barajların doluluk oranı; 4 Kasım Cumartesi günü yüzde 17.8, 5 Kasım Pazar günü yüzde 17.59 ve bu sabah yüzde 17.31 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:54
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        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Hafta sonu özellikle gece saatlerinde sağanağın etkili olduğu kentte baraj doluluk oranında artış olmadı.

        YAĞIŞA RAĞMEN DÜŞÜŞ YAŞANDI

        Mega kentte barajların doluluk oranı; 4 Kasım Cumartesi günü yüzde 17.8, 5 Kasım Pazar günü yüzde 17.59 ve bu sabah ise yüzde 17.31 olarak ölçüldü.

        SU TASARRUFU ÇAĞRISI

        Yetkililer su kullanımı konusunda İstanbulluların dikkatli olması çağrısını yineledi.

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