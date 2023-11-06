2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor! Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Hafta sonu yağış alan mega kentte barajların doluluk oranı; 4 Kasım Cumartesi günü yüzde 17.8, 5 Kasım Pazar günü yüzde 17.59 ve bu sabah yüzde 17.31 olarak ölçüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:54 facebook

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