Spor yazarları Beşiktaş'ın Antalyaspor mağlubiyetini değerlendirdi

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"GAZI KAÇMIŞ GAZOZ GİBİ" ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Yazıyı yazmaya başladığımda skor 3-2 Antalya lehine, bitime 7 dakika var. Sahadaki mücadeleye göre Beşiktaş berabere kalır mı? Zor gözüküyor. Siyah-beyazlılar, sahada havası kaçmış gazoz. Ancak burada Afrika kökenli oyuncularla diğer futbolcular veya teknik kadroyla bazı oyuncular bayağı bir sorunlu herhalde."

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"ACİL TEDBİR ŞART" TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: "Üst üste hatalar ve 12 dakikada yenilen üç gol. Pes! Gerçekten pes! Antalyaspor iyi alan ve adam paylaştı, haddini bilerek oynadı ve kontrataklarla gol aradı, aradığını da fazlasıyla buldu. Helal olsun. Beşiktaş kötü falan değil çok kötü. Böyle giderse puan cetvelinin ikinci bölümüne taşınır benden söylemesi. Acil tedbir şart. Önce yeni bir hoca sonra devre arasında çok sağlam beş transfer, bir net golcü, iki hızlı kanat oyuncusu, bir 10 numara, bir de stoper."