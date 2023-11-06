Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi

Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye 'yüzde 10' ile geldi Dünyada satış adedi olarak Tesla ile yarışan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'ye giriş yaptı. Yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan C-SUV modeli Atto 3 ile Türk tüketicinin karşına çıkan marka, 2024 yılında 2 yeni modelini daha Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yıl sonuna kadar bin 500, önümüzdeki sene ise 10 bin adet otomobil satmayı hedeflediklerini aktararak, 2024'te elektrikli otomobil pazarından yüzde 10 pay almak istediklerini belirtti. Ergun, bayilerde elektrikli otomobil danışmanlarının görev yapacağını da bildirerek, "BYD modellerinin yanı sıra tüketicileri elektrikli otomobiller hakkında bilgilendirmeye yönelik bir hizmet olacak" ifadelerini kullandı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Çinli otomobil markaları birer birer Türkiye pazarına girmeye devam ediyor. Bu kapsamda Uzakdoğu ülkesinden Türkiye'ye son giriş yapan üretici 'Build Your Dreams' mottosunu benimseyen BYD oldu.

Sadece elektrikli otomobil üreten BYD, Türkiye yollarına ilk etapta C-SUV modeli Atto 3'ü çıkardı.

Çinli markanın İzmir'de gerçekleşen Türkiye lansmanında Atto 3'ü yakından inceleme ve markanın Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun ile gelecek planları hakkında konuşma fırsatı bulduk.

Elektrikli SUV'u özelliklerine geçmeden önce, Ergun'un açıklamalarına göz atmakta fayda var.

HEDEF YÜZDE 10 PAZAR PAYI

Bireysel kullanıcıların yanında karbon ayak izini azaltmaya önem veren kurumsal firmaların da filoları için otomobillerine talepte bulunduklarını belirten Ergun, "Yıl sonuna kadar bu taleplerin yalnızca bir kısmına yanıt verebileceğiz, ancak önümüzdeki yıl ise bu talepleri karşılama hedefindeyiz" dedi.

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Atto 3 ile birlikte 2023 yılında satış hedeflerinin bin 500 olacağını da kaydeden Ergun "2024 yılının ilk çeyreğinde Han ve Seal modelleri Türkiye’de olacak. Piyasa koşullarına bağlı olarak elektrikli araç pazarında yüzde 10 ve üzerinde pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. 2024 yılı için ise 10 bin adetlik satış elde etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İsmail Ergun, başlangıçta İstanbul'da iki, Ankara ve İzmir’de birer adet olmak üzere toplam 4 bayi ile satışa başladıklarını belirterek, "2024 yılında ise bayi sayısını 20’nin üzerine çıkartmayı planlıyoruz. Bayilerimizde tüm müşterilerimizi merak ettikleri konularda bilgilendirmek üzere elektrikli otomobil danışmanlarımız görev yapacak. Bu, BYD modellerinin yanı sıra tüketicileri elektrikli otomobiller hakkında bilgilendirmeye yönelik bir hizmet olacak. Danışmanlarımız, markadan bağımsız olarak bu teknolojiyi merak edenler ve bilgi almak isteyen tüm kullanıcıları aydınlatacaklar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ergun'un verdiği bilgiye göre, BYD ve Eşarj arasında yapılan işbirliği kapsamında, BYD müşterilerine 31 Ocak 2024 tarihine kadar Eşarj istasyonlarında yüzde 20 indirimli şarj hizmeti sunulacak. Ayrıca tüm BYD bayilerinde Eşarj'ın AC ve DC şarj istasyonları yer alacak.

KENDİ BATARYA TEKNOLOJİSİNİ KULLANIYOR

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun'un açıklamalarının ardından gelelim markanın Türkiye'de satışa sunduğu ilk otomobili olan Atto 3'ün özelliklerine.

En başta, BYD'nin 1995 yılında batarya üreticisi olarak ticari faaliyetine başladığını belirtelim. Çinli şirket ilk otomobilini ise kuruluşunun üzerinden geçen 8 yılın ardından yollara çıkardı. Dolayısı ile, BYD'nin batarya teknolojisi üzerine daha yoğun eğilen otomobil üreticilerinden biri olduğu söylenebilir.

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Bu kapsamda, 'Blade' adı verilen kendine ait bir kobalt ve nikel içermeyen batarya teknolojisi kullanan BYD, bu bataryanın 5 bin defa şarj-deşarj olmasının ardından dahi verimliliğini koruyabildiğini açıklıyor.

Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamada, yüzde 100 kapasiteye kadar şarj etmenin geleneksel lityum iyon bataryalardaki gibi bataryanın ömrüne etki etmediği, standart olarak sunulan ısı pompasının da tüm mevsimlerde bataryanın aynı menzil değerini sağlamasına yardımcı olduğu kaydedildi.

60.4 kWh bataryasını, 150 kW (204 beygir) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine eden Atto 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede gerçekleştiriyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama 420 km menzil sunan otomobil, DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e 29 dakikada şarj edilebiliyor.

Bizim hava sıcaklığının 25 derece olduğu İzmir yollarında yaptığımız yaklaşık 50 kilometrelik yolculukta, marka yetkililerinin öğrendiğimiz ve yukarıdaki satırlarda aktardığımız batarya özelliklerini deneyimleyemediğimizi de belirtmek gerek. Fakat, kısa sürüş rotasında elektrikli otomobilin ivmelenmesinin açıklanan resmi değer ile örtüştüğünü tespit ettik.

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KABİN İÇİNDE FARKLI DETAYLAR

Devam edecek olursak, 4 bin 445 mm uzunluğa, 2 bin 50 mm genişliğe, bin 615 mm yüksekliğe ve 2 bin 720 mm aks aralığına sahip Atto 3, 440 litrelik bagaj hacmi sunuyor. C-SUV segmenti ortalamalarında yer alan aracın uzunluğu, aks mesafesi sayesinde kabin içinde dışından beklenenden daha fazla yaşam alanı sunuyor.

Çift renkli tasarıma sahip aracın kokpitinde en dikkat çeken unsur ise, isteğe bağlı şekilde dikey ve yatay olarak konumlandırılabilen 15.6 inch büyüklüğündeki multimedya ekranı. Ekranın dönebilmesi kendi segmenti haricinde otomotiv sektörünün genelinde farklı bir özellik olarak karşımıza çıkarken, bu ekranda kullanılan yazılım ise ne yazık ki ekranın kendisi kadar yenilikçi değil. Gerek çözünürlük kalitesi, gerek ise kullanım kolaylığı olarak segmentinde daha başarılı rakiplerin olduğunu söylemek lazım. Ama yine de klima dahil tüm kontrollerin yer aldığı ekranda kullanım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor.

Atto 3'te gösterge ekranı ise direksiyon kolonuna entegre 5 inç’lik dijital bir ekrandan oluşuyor. Bu ekranın ölçüsü kağıt üzerinde küçük gibi gelse de, unutmamak gerekir ki bugün Tesla gibi birçok elektrikli otomobilde herhangi bir gösterge ekranı bile bulunmuyor.

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Çinli elektrikli SUV'un yüksek hızlı kullanımlarda bile yol ve rüzgar sesi yalıtımında bir sorun bulunmuyor. Kokpitte kullanılan malzemelerin de segment ortalamasında yer aldığı söylenebilir.

Otomobilde farklılaşmak adına özel bir çaba gösterildiğini de söylemek lazım. Öyle ki, kapı açma kolu, klima ızgaraları, şanzıman kolu ve kapı içi cepler bu anlayışın başlıcalarını oluşturuyor. Göze hoş gelen bu ayrıntılar arasında kullanımda tek sorun yaratabilecek olan ise kırmızı renkte 3 telden oluşan kapı içi cep koruması. Hiçbir otomobilde denk gelemeyeceğiniz bu teller en ufak bir temasta alışık olunmayan bir ses çıkararak sürüş sırasında dikkat dağıtabilirken, herhangi bir cismin takılmasında ise yerinden çıkma riskini taşıyor.

YÜZDE 10 ÖTV İLE GELDİ

Otomobilin fiyatı ise 1 milyon 590 bin TL olarak açıklanıyor. Lansmana özel olarak açıklanan bu fiyat, Atto 3'ün yüzde 10 ÖTV diliminde yer aldığını gösteriyor. Fakat, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan yüzde 40 ek vergiye maruz kalan Atto 3'ün, bizzat marka yetkililerinden aldığımız bilgiye önümüzdeki dönemde fiyatının artma ve yüzde 40 ÖTV dilimine girme riski bulunuyor.

Sonuç olarak, Euro NCAP'ten 5 yıldıza sahip Atto 3, araç enerji paylaşım teknolojisi VtoL, geleneksel anahtarı yerine NFC kart ile açılabilen kapıları ve diğer tüm özellikleri ile farklı bir otomobil.

İlk 9 ayda tüm dünyada Tesla ile neredeyse aynı satış rakamına ulaşan ve yıl sonunda Tesla'dan daha çok elektrikli otomobil satması beklenen BYD, Çin otomotiv endüstrisinin dünyaya açılma konusundaki yüksek motivasyonunun bir göstergesi niteliğinde.

BYD ve diğer Çinli otomobillerin önümüzdeki dönemde pazarda yüzde 70'i bulan ithal otomobil payını yukarı çekmesi sürpriz olmayacaktır.