FENERBAHÇE'DEN RAMIRES BOMBASI
Fenerbahçe, müthiş bir ismi gündemine aldı. Cocu’nun isteği doğrultusunda ‘enerjik’ bir orta saha arayan Comolli, Çin’den gelen haberle harekete geçti.
Phillip Cocu, 4-3-3 sisteminde orta sahanın merkezinde 3 enerjik oyuncuyu tercih ediyor. PSV’de Guardao, Wijnaldum, Hendrix, Ji-Sung Park, Van Ginkel, Propper gibi isimlerle başarıyı yakalayan Cocu, Fenerbahçe’de de benzer bir şablon kurmak istiyor. Fenerbahçe; Giuliano, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Josef, Eljif Elmas, Salih Uçan, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan olmak üzere kalabalık bir orta sahaya sahip. Ancak bu isimlerin çok azı, Cocu’nun istediği gibi ‘enerjik’!
Comolli orta saha için bu tarz bir isim ararken, Çin’den gelen haberle harekete geçti. Jiangsu, 2016’da 28 milyon Euro’ya (160 milyon TL) Chelsea’den transfer ettiği Ramires’i gözden çıkarttı. Çin Süper Ligi’nin ilk yarısında sadece 1 maça çıkan Sambacı, ikinci devre için kadroya kaydedilmedi ve B takımına gönderildi.
Avrupa’ya dönmek isteyen 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor.
Comolli, Ramires’in menajeri Luis Carlini ile temasa geçerek oyuncunun şartlarını öğrenecek.
Eğer Brezilyalı yıldız ile el sıkışılırsa, Jiangsu’yla görüşmeler başlayacak.
(Fanatik)
FENERBAHÇE BOLASIE'NİN PEŞİNDE
Sky Sports muhabiri Dharmesh Sheth, Fenerbahçe’nin Everton’ın sol kanadı Bolasie’yle ilgilendiğini doğruladı. Sheth, “Henry Onyekuru, Galatasaray’a katıldı. Yannick Bolasie de Fenerbahçe’ye gidebilir. Goodison Park’tan çıkışlar bekleniyor. Teknik Direktör Marco Silva’nın farklı fikirleri olduğunu biliyoruz. Yeni takviyeler yapmayı planlıyorlar.” haberiyle söylentileri o da onayladı. Bolasie'nin gelişiyle Fenerbahçe forvet kanat bölgesini güçlendirmiş olacak.
Bolasie, 2012'de 23 yaşındayken Crystal Palace'a transfer oldu. Burada 4 sezon geçiren Bolasie, Premier Lig'de kendisini kanıtladı ve etkiliyici performanslar gösterdi. Ardından Everton Bolasie'yi yaklaşık 29 milyon euro karşılığında transfer etti. Everton'da 2. sezonunu geçiren Bolasie geçirdiği sakatlıklar nedeniyle verimli olamadı. İlk sezonunda 13 maçta oynayan tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon da 16 maçta oynayabildi ve bir gol attı.
(Milliyet)
BAS DOST'TA SICAK GELİŞME
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Bas Dost konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor...
Portekiz basınına göre Sporting Lisbon kulübünün yeni başkanı Sousa Cintra sözleşmesini fesheden oyuncuları kararlarından geri döndürmek için büyük mesai harcıyor.
Son olarak Bruno Fernandes'i kalmaya ikna eden ve onunla yeni sözleşme imzalayan Portekiz ekibi Bas Dost'la da masaya oturdu.
Hollandalı futbolcunun yapılan teklife sıcak baktığı ancak eşinin Lizbon'da kalma fikrine kesinlikle karşı çıktığı gelen bilgiler arasında.
(Fanatik)
SVEN VAN BEEK İÇİN 5 MİLYON EURO
Altınordu'dan Berke ve Barış, NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine katan Fenerbahçe, şimdi de Feyenoord'da forma giyen 23 yaşındaki Sven van Beek için temasa geçti. Defansta görev yapan ve geçen sezon 28 resmi maça çıkan oyuncu için sarılacivertli yönetim 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Yönetim 21 Temmuz'da Feyenoord ile Kadıköy'de oynanacak hazırlık maçından önce genç oyuncunun transferini masaya yatıracak.
FORVET İÇİN ADAY CIFUENTE
Forvet arayışında öne çıkan isim ise 25 yaşındaki Ekvadorlu Jhon Cifuente oldu. Oyun stili ve fiziki yapısı nedeniyle Romelu Lukaku'ya benzetilen Cifuente'nin menajeri İstanbul'a gelip Sportif Direktör Comolli ile görüştü. Cocu ise önceki gün Universidad Catolica'nın Barcelona'ya 3-2 yenildiği maçta takımının 2 golünü atan Cifuente ile telefonda görüştü.
(Sabah)
FENERBAHÇE, PACO ALCACER'İN PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin yeni sezonda forvet hattında kimler olacağı yavaş yavaş netlik kazanıyor.
Forvet için ilk transferin, Vincent Janssen olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Hollandalı futbolcu yeniden kiralanacak ama yönetim, forvete bir takviye daha yapacak. Adayların başında Paco Alcacer geliyor. İspanyol basınına göre Paco; Andre Gomes, Digne ve Vermaelen ile birlikte gözden çıkartılan oyuncular arasında yer alıyor.
Barcelona, 24 yaşındaki forvete gelecek teklifleri bekliyor. Fenerbahçe, Paco'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Damien Comolli, oyuncuyla görüşerek ikna etmeye çalışacak. Golcü futbolcu teklife 'evet' derse, devreye Ali Koç girecek.
Başkan Koç, Barcelona Başkanı Bartmeou ile kurduğu yakın ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmek için düğmeye basacak. Paco Alcacer, geçtiğimiz sezon forma giydiği 23 maçta 7 gol atıp, 4 asist yaptı.
(Fotomaç)
ARJANTİN'DEN SÜRPRİZ İDDİA
Transferde daha ziyade geleceğe dönük yatırımlar yapan ve genç isimleri peş peşe kadrosuna katan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.
Sarı-lacivertlilerin, Arjantin'in Velez Sarsfield takımında forma giyen 21 yaşındaki Matias Vargas'la ilgilendiği belirlendi. 1.68'lik boyu ve kıvraklığı yüzünden "maymuncuk" lakabı ile anılan oyuncu hakkındaki iddia, TyCSports kanalından geldi.
Arjantin'de yayın yapan kanal, Fenerbahçe'nin popülaritesi giderek parlayan Matias Vargas'a teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.
Aynı kanala konuşan Velez Sarsfield'in asbaşkanı Adrian Pelaez, Flamengo'nun da peşinde olduğu genç yetenek hakkında bilgi verdi.
Pelaez, "Flamengo bize Matias için ilgisini gösterdi. Ama rakamsal bakıldığında iki kulüp birbirine hiç yaklaşamadı. Fenerbahçe resmi başvuru yapmadı fakat bir ilgileri olduğunu biliyoruz. Biz oyuncularımızın Avrupa'da oynama şanslarını ellerinden almayız. Ancak kulübümüzü de düşünmek zorundayız. Türkler bize bir teklifle gelirse oturur konuşuruz" dedi.
(Fotomaç)
NEWCASTLE, MITROVIC'I BIRAKMIYOR
Bas Dost konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle forvet transferinde alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe'de gözler Aleksandar Mitrovic'e çevrildi.
SATMAK İSTEMİYORLAR
Teknik direktör Phillip Cocu'nun onayı sonrasında Sırp yıldız için temaslara başlayan sportif direktör Damien Comolli pazarlıkları sürdürüyor.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Mitrovic'le Fenerbahçe'nin dışında Real Betis ve Fulham da ilgileniyor. Her iki kulübün de Sırp forvetin bonservisini almak için teklif yaptığı ancak Newcastle United'ın oyuncusunu satmak istemediği belirtildi.
Bu nedenle Fenerbahçe'nin kiralama teklifiyle en avantajlı kulüp konumunda olduğu ifade ediliyor.
Newcastle United kulübü şu ana kadar beklenen performansı gösteremese de 23 yaşında olan Mitrovic'ten önümüzdeki yıllarda faydalanmayı hedefliyor.
(Fotomaç)
MINA'NIN TALİPLERİ ARTIYOR
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Barcelona'nın stoperi Yerry Mina için Premier Lig ekiplerinin devreye girmesiyle rakamlar yükseldi.
Türk kulüplerinin kiralamak istediği Yerry Mina için ilk teklifler 20 milyon euro civarındayken, şu anda tekliflerin yükseldiği belirtildi.
Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport'ta yer alan habere göre, West Ham United, Yerry Mina için Barcelona'ya 30 milyon euro teklif etti.
Toulouse'dan 21 yaşındaki stoper Issa Diop'u transfer eden West Ham United'ın Yerry Mina ile savunmada iyi ve ve genç bir ikili yakalamak istediği, Mina transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.
West Ham'ın dışında Yerry Mina için Leicester City ve Everton gibi Premier Lig kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor.
(Sporx)
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