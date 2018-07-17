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Pelaez, "Flamengo bize Matias için ilgisini gösterdi. Ama rakamsal bakıldığında iki kulüp birbirine hiç yaklaşamadı. Fenerbahçe resmi başvuru yapmadı fakat bir ilgileri olduğunu biliyoruz. Biz oyuncularımızın Avrupa'da oynama şanslarını ellerinden almayız. Ancak kulübümüzü de düşünmek zorundayız. Türkler bize bir teklifle gelirse oturur konuşuruz" dedi.

(Fotomaç)