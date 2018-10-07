Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde ciddi bir üstünlük kurdu. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 10 maçın 8'ini kaybetti. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman?

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE, EVİNDE BAŞAKŞEHİR'DEN ÜSTÜN

Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 19, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.

LİGDE 21. RANDEVU

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 21. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun 4. haftasında Kadıköy'de Medipol Başakşehir sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, ikinci yarıda 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

MAÇLAR

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçların sonuçları şöyle:

SEZON MAÇ SONUCU

2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-2

2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-1

2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0

2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 3-2

2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe 2-2

2015-2016 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1

2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0

2017-2018 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 0-2

VİSCA, FENER'İN GOLCÜLERİNİ SOLLADI

Medipol Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, ligde attığı 3 golle Fenerbahçe'nin forvetleri Slimani, Frey ve Soldado'yu geride bıraktı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede turuncu-lacivertliler, Ülker Stadyumu'ndan puan yada puanlarla dönerek üst sıralarla arasındaki puan farkını korumak isterken, Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava karşısında aldığı galibiyeti bu maçta elde edeceği 3 puanla taçlandırmak ve kötü gidişata dur demenin hesaplarını yapıyor.



VİSCA FORVETLERİ SOLLADI

Geride kalan 7 haftada sadece 4 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunan Başakşehir, rakip ağlara bıraktığı 12 golle de en fazla skor üreten takımların arasında yer alıyor. İstanbul ekibinde takımın en golcü oyuncusu olarak ise Edin Visca ön plana çıkıyor. Turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'de oynadığı tüm müsabakalarda görev alan 28 yaşındaki futbolcu, takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Bosna-Hersekli futbolcu, yarın oynanacak zorlu karşılaşmada yine Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sahadaki en büyük kozu olacak.

Visca, yakaladığı bu başarılı performansla Fenerbahçe'nin golcülerini de geride bırakmış durumda. Sarı-lacivertli takımın forvetleri Slimani, Frey ve Soldado'nun toplam gol sayısı 1. Kanarya adına o tek golü kaydeden isim de Cezayirli futbolcu Slimani.



FENERBAHÇE'DE GOL ATAMAMA SORUNU

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, gol yollarında da büyük sıkıntı yaşıyor. Forvet oyuncularının gerekli katkıyı yapamadığı sarı-lacivertli takımın en golcü oyuncusu Ayew. Ganalı futbolcu, Fenerbahçe'nin ligde attığı 6 golün 2'sini kaydetmeyi başardı. Kanarya'da 7 haftalık süreçte atılan bu 6 golün 2'sini kaydeden futbolcular ise şu an başka kulüplerde.

Ligin ilk haftasında sarı-lacivertlilerin sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği müsabakada takımının ilk golünü atan Giuliano Al-Nasr, aynı müsabakada ikinci golü kaydeden Josef De Souza ise Al-Ahli forması giyiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ