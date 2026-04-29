Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Fenerbahçe başkan adaylığıyla gündeme gelen Mehmet Ali Aydınlar kimdir, kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar? Mehmet Ali Aydınlar iş hayatı ve kariyeri

        Mehmet Ali Aydınlar kimdir, kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar?

        Fenerbahçe başkan adaylığı iddialarıyla yeniden gündeme gelen Mehmet Ali Aydınlar, spor ve iş dünyasındaki geçmişiyle merak konusu oldu. Sarı-lacivertli camiada seçim sürecinin hareketlenmesiyle birlikte Aydınlar'ın kariyeri, görev aldığı pozisyonlar ve Fenerbahçe ile olan ilişkisi araştırılıyor. Peki Mehmet Ali Aydınlar kimdir, kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar?İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin önde gelen iş insanları arasında gösterilen Mehmet Ali Aydınlar, iş hayatındaki yatırımları ve başarılarıyla dikkat çekerken son günlerde Fenerbahçe başkan adaylığı iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Spor ve ekonomi dünyasındaki geçmişi merak edilen Aydınlar’ın kariyeri, üstlendiği görevler ve projeleri araştırılıyor. Peki Mehmet Ali Aydınlar kimdir, iş hayatında hangi adımlarla öne çıktı? İşte detaylar…

        2

        MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

        Mehmet Ali Aydınlar, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olarak sağlık sektöründeki yatırımlarıyla tanınmaktadır. 1956 yılında Malatya'nın Arapgir ilçesinde dünyaya gelen Aydınlar, özellikle özel hastanecilik alanında yaptığı atılımlarla dikkat çekmiştir. Eğitim hayatının ardından ticarete atılan iş insanı, kısa sürede önemli projelere imza atarak adını duyurmuştur. Aynı zamanda spor dünyasında da aktif rol alan Aydınlar, farklı dönemlerde önemli görevler üstlenmiştir. Son dönemde ise Fenerbahçe başkan adaylığı iddialarıyla yeniden gündeme gelmiştir. Kamuoyu, hem iş hem de spor kariyerine dair detayları yakından takip etmektedir.

        3

        İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARI VE SERVETİ

        Mehmet Ali Aydınlar, özellikle sağlık alanındaki yatırımlarıyla büyük bir başarı yakalamıştır. Kurucusu olduğu Acıbadem Sağlık Grubu ile Türkiye’nin en büyük özel sağlık kuruluşlarından birini oluşturmuştur. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde sektörün öncü isimleri arasında yer almayı başarmıştır. Sağlık turizmine yaptığı katkılarla da dikkat çeken Aydınlar, uluslararası alanda Türkiye’yi temsil eden iş insanları arasında gösterilmektedir. Elde ettiği ticari başarılar, servetinin de önemli ölçüde artmasını sağlamıştır. Forbes 2026 listesine göre yaklaşık 2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 16. kişisi konumunda yer almaktadır.

        4

        TFF BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı görevini de üstlenen Mehmet Ali Aydınlar, Türk futbolunda kritik bir dönemde yönetimin başında yer almıştır. 2011 yılında göreve gelen Aydınlar, Türk futbolunun zorlu süreçlerinden birinde federasyonu yönetmiştir. Görev süresi boyunca aldığı kararlar ve yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Kısa süreli başkanlığının ardından görevinden ayrılan Aydınlar, futbol yönetimindeki deneyimiyle de tanınmaktadır. Spor dünyasındaki etkisi, iş hayatındaki başarılarının yanında önemli bir yer tutmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobilini Türk motiflerinin yer aldığı mor renkli halıyla kapladı

        Bursa'da yaşayan ve 10 yıldır hayatının her alanında mor rengi kullanmayı tercih eden Firdevs Çakar (41), 1 yıl önce aldığı Togg marka aracını da sıra dışı yöntemle dönüştürdü. Otomobilini, Türk pasaportunda yer alan ve sadece ultraviyole ışık altında görünür hale gelen Türkiye'ye özgü simgesel yapı...
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu