Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenledi. 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden başkanlığa aday olduğunu duyuran Ali Koç'un basın toplantısından gelişmeleri Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin aktardı. Başkanlığının ilk dönemini ve sezonları değerlendiren Ali Koç, TFF ve diğer kulüplere dair eleştirilerde bulundu. Pandemi şartlarında gelirlerinin azaldığına dikkat çeken Başkan Koç, "Ben Fenerbahçe'ye almaya değil, vermeye geldim. Yaptıklarımız konusunda vicdanım rahat" dedi. Türkiye'deki futbol düzenine dair konuşan Ali Koç, "Dünyayı değiştiremedik, kendi dünyamızı değiştireceğiz. Yeni yönetimle birlikte Fenerbahçe artık sadece haksızlığa dur demeyecek, yapılanlara misliyle karşılık verecek" dedi. Transfer ve teknik direktör konusunda da konuşan Başkan Koç "Zamanı geldiğinde açıklayacağız" açıklamasını yaptı. Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"İKİ KONUYA DAİR AÇIKLAMALAR YAPACAĞIM"

"İki konu paylaşacağım, bir tanesi tamamlanana sezonla ilgili kısa bir özet geçeceğim. Diğeri de şahsımla ilgili kararı vereceğim. Soru cevap yapmayacağız"

"EN BÜYÜK SEVDAM FENERBAHÇE'YE HİZMET ETMEKTİ"

Çocukken bir taraftar olan ben, en büyük sevdam olan kulübümüzde hizmet etmekteyim. 2006 yılında yönetim kurulu üyesi oldum, 6 yıl geçirdik. Çok şey yaşadık. 6 yıllık dönemde yöneticilik olarak şampiyonluk sevinci de tattık, son hafta kaçan şampiyonluklar da oldu. Hayattaki en büyük sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmekti.

"MART AYINDAN BU YANA OLAĞANÜSTÜ BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

"Geçen mart ayından beri olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Son derece zor bir süreç yaşadık. İnşallah bu süreç daha fazla sürmez ve tekrar tribünlerimizi dolu görürüz. Zaten sıkıntıda olan kulüplerimizde gelirler etkilendi. Kulüplerin en önemli gelir kaynağı olan kombineler, bilet satışları, maç günü gelirleri neredeyse tamamen yok oldu. Loca sahiplerine saygıyla teşekkür ediyorum. Locaları satın aldınız, kullanamadınız ama vazgeçmediniz"

"YAYINCI KURULUŞ ÇAMURA YATARAK KESİNTİYE GİTTİ"

Bunun üzerine yayıncı kuruluşun her sene çamura yatarak her sene bir daha pazarlık bir daha pazarlık. Yüzde 15, yüzde 15 daha... Küçülen pasta 21 takıma dağıtıldı, yayın gelirlerinden de etkilendik."

"ŞAMPİYONLUĞU KIL PAYI KAYBETTİK"

"Önceki iki seneye nazaran şampiyonluğu kaybettiğimiz, bu şekilde kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim. Başakşehir maçından sonra '6 galibiyet 1 beraberlik bizi şampiyon yapar' demiştim. Bu tahmin aslında rakiplerimizi düşünerek yapılmıştı. Son düdük çalıncaya kadar şampiyonluğu kovalamamıza rağmen, çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen bize sunulan fırsatı ne yazık ki değerlendiremedik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız yıl oldu"

"FUTBOL YAPILANMAMIZIN GELECEK SEZONLAR İÇİN ÖNÜ AÇIK

"Tutan tutmayan transferlere, yapılan yatırımlara, mevcut kadro yapılanmamıza, buna birkaç takviyeyle yapılacak dokunuşlarla gelecek sezonlar için en iddialı takım olduğumuzu söyleyebilirim. Bazı eksikliklerin giderilmesi durumunda camiamızın beklediği şampiyonluğu getirecek yapılanmamız olduğunu düşünüyorum. Yüzde 70 hazır bir takımımız var. Ekilen tohumlara, yapılan yatırımlara, tutan ve tutmayan transferlere, sezon içi performansımıza bakarak, önümüzdeki sezon için önümüz açık"

TEKNİK DİREKTÖR VE TRANSFER AÇIKLAMASI!

"Teknik direktör konusu, transfer konusu hepsini 1 Haziran'a kadar netliğe kavuşturacağız"

"İYİ TAKIMI KURANIN DEĞİL, İYİ İLİŞKİ KURANLARIN KAZANMASI..."

"Ülkemizde başka unsurlar da söz konusu. Ligde sıralamayı belirleyen unsurlar; ne yazık ki TFF yönetiminin anlayışı, adaletsiz kararlar, ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor. Hadsizce yapılan ithamlara, TFF'nin hiçbir soruşturma başlatmaması; bazı oyuncuların sözleri, teşvik primi vs... Haklı olanın değil, en çok bağıranın kazanması, iyi takımı kuranın değil, iyi ilişki kuranların kazanması... Biz sadece Fenerbahçe'yi, kazanmayı değil, total bir adaleti ve Türk futbolunu düşünerek hareket ettik. Bu çabamız, birçok paydaşımız tarafından kabul görse de, bütünsel baktığımızda yeterince katılımı göremedik."

"DÜNYAYI DEĞİŞTİREMİYORSAN DÜNYANI DEĞİŞTİRECEKSİN"

"Bugün geldiğimiz noktada farklı bir tavır almanın zamanı çoktan gelmişti. Dünyayı değiştiremiyorsan kendi dünyanı değiştireceksin. Çok daha farklı bir yönetim anlayışıyla dünyamızı değiştireceğimizden emin olabilirsiniz. Bizim bir tane yüzümüz var, başkaları gibi birçok yüzümüz yok. Sadece yanlışlara dur diyen bir Fenerbahçe olmayacak. Önümüzdeki sezondan itibaren mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, Fenerbahçe'nin ismini zikretmeden hedef alanlara, iftirada bulunanlara karşı çok daha farklı tutumumuz olacağını, gereken cevapları vereceğimizi açık ve net şekilde bilmenizi istiyorum. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak, her yapılanın karşılığını misliyle verecek"

ADAYLIĞINI AÇIKLADI!

12-13 Haziran'da inşallah olağan seçimli genel kurulumuzu yapacağız. Bu üç sene tarif edemeyecek şekilde çabuk geçti ancak aday olduğum zaman da ifade ettiğim gibi yapmak istediklerimizi başarabilmek için iki dönem lazım demiştik, ilk dönemi iyi kullandığımızı söyleyemem ama beklenti, hedef ve inançta beklenti yok. İkinci kez başkan adayı olmaya karar verdiğimizi açıklıyorum"

"FENERBAHÇE'YE ALMAYA DEĞİL, VERMEYE GELDİM"

"Ben Fenerbahçe'ye almaya değil, vermeye geldim. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanım rahat. Aşırı uzun süreler kalındığında neler yaşandığını hep beraber tecrübe ettik. Uzun bir süre kalma niyetim yok"

"ÜÇ SENEDEN DERS ALDIK"

"Camiamız rahat olsun, seçildiğimiz takdirde göreceksiniz, ben ve benimle devam edecek yöneticiler 3 yılda alacağımız dersleri aldık ve bundan sonrası çok daha farklı olacaktır. Bazen deneyimler yetersiz kalıyor. Fenerbahçe'de başkanlığın ilk yılları zorlu geçmiştir, tarihte örnekleri vardır. Biz de ilk dönemimizde zorlandık. Planlarımızı hayata geçiremedik. Camiamız rahat olsun. Biz almamız gereken dersleri aldık"

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

"Zaman zaman yapıcı, bazen de insafsız eleştirilere maruz kaldık. Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyenlerin yaptığı her türlü eleştiriye saygı duyuyoruz. Bunun yanı sıra bizleri yıldırma amacıyla gizli ajandası bulunan eleştiriler, bizde çok daha sistematik. Bu tarz kişilerin en büyük özelliği ise Fenerbahçe'de işler iyiyken ortada görünmezler. İlk tökezlemede en önde bayraktarlık yaparlar. Bazılarının taşeronluğunu da yaparlar. Bunların amacı ne Fenerbahçe sevgisi ne de çubuklu başarısı."

SANDIK ÇAĞRISI YAPTI!

"İlk adaylığımda dua ediyordum, keşke Fenerbahçe şampiyon olsa da adaylığımı geri çeksem diye. Ne şartta olursa olsun çubuklunun başarısını istersiniz. Gerçekten Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız, bunun yolu sandıktan geçer."

"ESKİ YÖNETİM DEVİR TESLİM BİLE YAPMADI!"

"Biz yönetimi devraldığımızda, eski yönetim devir teslim yapma nezaketini bile göstermedi. Fenerbahçe geleneğinde, devir teslim yapılır. Hiçbir şey söylemediler. Bir yönetici geldi, el sıkıştık, gitti. İşte fırsat. Gelin, sandık eli kulağında. Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız, gelin anlatın. Bunun en güzel yolu aday olmak ve projelerinizi anlatmak. Akıl akıldan üstündür. Çıkın, güzel bir rekabet olsun. Rekabette her zaman Fenerbahçe kazanır ama perde arkasından konuşmayın. Açık açık konuşun"

"BU CAMİA BAŞARIYI FAZLASIYLA HAK EDİYOR"

"Adil bir rekabet ortamı sağlayacağımızdan, adınız gibi emin olabilirsiniz. İşlerin kötü gittiği durumlarda bile her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkürü borç bilirim. Onların desteği, bize eşsiz bir umut kaynağı olmuştur. Seçildiğimiz takdirde hatalarımızdan ders alarak, güçlü bir Fenerbahçe için, aynı yolda inançla devam edeceğiz. Bu camia, başarıyı fazlasıyla hak ediyor"