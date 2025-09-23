Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

33 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon Euroleague'de 5.5 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

DUBAI İDDİASI

Yunan basınından Sotiris Vetakis'in haberine göre, Mam Jaiteh'in sakatlığının ardından harekete geçen Dubai ekibi, Fenerbahçe'den ayrılan Sertaç Şanlı ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır.

Sertaç Şanlı’ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz."