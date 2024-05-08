Fenerbahçe Beko, Final Four için AS Monaco deplasmanında
THY Euroleague Play-off serisi 5. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Parkeden galip ayrılan takım Final-Four'da Ergin Atamanın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile eşleşecek
Turkish Airlines EuroLeague’de Play-off heyecanı, bu akşam (8 Mayıs Çarşamba) oynanacak iki maçla birlikte son buluyor. Serideki beşinci ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, saat 20.00’de AS Monaco ile deplasmanda karşılaşacak
Serinin ilk maçını temsilcimiz Fenerbahçe Beko, uzatmada 91-95’lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, saha avantajını da eline geçirdi.
İkinci maçta ise AS Monaco, son çeyrekte dokuz sayıdan geri dönerek sahadan 93-88 galip ayrıldı. Böylelikle Monaco, seride durumu 1-1’e getirmiş oldu.
Üçüncü maçta ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibini iç sahada 89-78 ile geçerek seride durumu 2-1’e getirdi.
Dördüncü maçta ise AS Monaco, maçı deplasmanda 62-65’lik skorla kazanarak hem seriyi son maça taşıdı, hem de saha avantajını geri aldı.
Fenerbahçe Beko’da serinin ilk dört maçını kaçıran Johnathan Motley’nin bu sefer maç kadrosunda olması bekleniyor. AS Monaco cephesinde ise ikinci maçta sakatlanan John Brown’un durumu belirsizliğini koruyor.