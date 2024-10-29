Fenerbahçe Beko, Maccabi'yi devirdi!
THY Euroleague 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'da karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'i 84-82 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 4. galibiyetini aldı.
EuroLeague’in 6’ncı haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya’nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena’da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv’i 84-82 mağlup etti.
Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyete ulaştı. Maccabi Tel Aviv ise 4’üncü mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 7’nci haftasında 1 Kasım Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan’ı konuk edecek.
SALON: Zalgirio Arena
HAKEMLER:
FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 4, Melli 3, Mays 13, Hayes-Davis 20, Tarık Biberovic 15, Hall 16, Pierre, Guduric 4, Colson 1, Marjanovic 8, Birch
MACCABİ TEL AVİV: Hoard 20, Lee 13, Kaba, Menco, Sorkin 7, Rayman 3, Dibartolomeo 3, Rivero 13, Cohen, Randolph 14, Jokubaitis 9
1’İNCİ PERİYOT: 16-21
DEVRE: 38-40
3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-67