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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Maccabi'yi devirdi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Maccabi'yi devirdi!

        THY Euroleague 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'da karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'i 84-82 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 4. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.10.2024 - 23:51 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:51
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        Fenerbahçe Beko, Maccabi'yi devirdi!
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        EuroLeague’in 6’ncı haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya’nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena’da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv’i 84-82 mağlup etti.

        Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyete ulaştı. Maccabi Tel Aviv ise 4’üncü mağlubiyetini aldı.

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 7’nci haftasında 1 Kasım Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan’ı konuk edecek.

        SALON: Zalgirio Arena

        HAKEMLER:

        FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 4, Melli 3, Mays 13, Hayes-Davis 20, Tarık Biberovic 15, Hall 16, Pierre, Guduric 4, Colson 1, Marjanovic 8, Birch

        MACCABİ TEL AVİV: Hoard 20, Lee 13, Kaba, Menco, Sorkin 7, Rayman 3, Dibartolomeo 3, Rivero 13, Cohen, Randolph 14, Jokubaitis 9

        1’İNCİ PERİYOT: 16-21

        DEVRE: 38-40

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-67

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