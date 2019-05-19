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Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI YAYIN

aktarımı HTSPOR'da... THY Avrupa Ligi Final Four'u yarı finalinde temsilcimiz Anadolu Efes'e 92-73 yenilerek finale çıkma şansını kaybeden diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya boyun eğen Real Madrid'le karşılaşıyor. Fenerbahçe Beko, maçı kazanması durumunda üçüncü olacak

Fenerbahçe Beko - Real Madrid

THY Avrupa Ligi Final Four'u yarı finalinde Anadolu Efes'e kaybeden Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya mağlup olan Real Madrid'le üçüncülük maçında karşılaşıyor.

FENERBAHÇE BEKO: 40 - REAL MADRID: 38
(İkinci periyot sona erdi...)

İLK PERİYOT SONUCU | FENERBAHÇE BEKO: 16 - REAL MADRID: 24 

İKİNCİ PERİYOT SONUCU | FENERBAHÇE BEKO: 40 - REAL MADRID: 38 

SAAT: 18:30
HAKEMLER: Matej Boltauzer, Fernando Rocha, Mehdi Difallah
YAYIN: beIN SPORTS 3

İki takım geçen sezon THY Avrupa Ligi Final Four'u finalinde karşılaşmış ve kazanan Real Madrid olmuştu.

FENERBAHÇE İKİNCİ KEZ FİNALE FİNALDEN UZAKTA

Fenerbahçe, 2015 yılının ardından ikinci kez yarı finalde elendi.

Son 3 yılın finalisti Fenerbahçe, 2015'te yine İspanya'da Real Madrid'e kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, 4 yıl sonra yine aynı ülkede bu sefer Anadolu Efes'e yenilerek lider bitirdiği sezonda şampiyonluk şansını kullanamadı.

SEZONUN MVP'Sİ VESELY

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun "En Değerli Oyuncusu (MVP)" Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely oldu.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Avrupa Kongre Sarayı'nda düzenlenen törenle THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun "en iyileri" ödüllendirildi.

Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu'nun açılış konuşmasını yaptığı törene, basketbol camiasından çok sayıda isim katıldı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Vesely, MVP seçildi. Ödülünü basketbol efsanesi Juan Carlos Navarro'dan alan Vesely, "Gerçekten çok şaşkınım. İyi bir sezon geçirdim. Ben kendimi övemem, takım arkadaşlarım sayesinde aldım. Takım arkadaşlarım ve koçuma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe, tarihinde ikinci kez MVP çıkardı. Sarı-lacivertlilerde, 2014-2015 sezonunda Sırp oyuncu Nemanja Bjelica, MVP ödülünü almıştı.

EN İYİ HAREKET DE VESELY'DEN

Fenerbahçe Beko'nun Çek yıldızı Jan Vesely, geçen sezon olduğu gibi yine sezonun "En İyi Hareketi" ödülüne layık görüldü.

Vesely, normal sezonda İsrail'in Maccabi FOX takımıyla oynadıkları maçta takım arkadaşı Joffrey Lauvergne'nin pasına yaptığı smaçla bu ödülü kazandı.

Daha önce açıklanan "En İyi 5"te de yer alan Vesely, MVP'yle birlikte sezonu 3 ödülle tamamladı.

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