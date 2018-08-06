Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden intikamını alabilir!
06.08.2018 - 15:56 | Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Benfica ile karşı karşıya gelecek ve play-off'a kalma mücadelesi verecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 2013 yılında yarı finalde elendiği Benfica ile hesabı kapatmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz rakibini elerse ise PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin, iki kulüple de geçmişi bulunuyor!
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile tyarın karşı karşıya gelerek Devler Ligi grupları için kapıyı aralamaya çalışacak.
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Sarı Kanarya, Benfica'yı elemesi halinde gruplara katılabilmek için bir eleme turu daha oynayacak.
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3. ön eleme turunda Fenerbahçe - Benfica eşleşmesinin dışında, Slavia Prag-Dinamo Kiev, Standart Liege-Ajax ve Paok-Spartak Moskova eşleşmeleri oluşmuştu. Slavia Prag-Dinamo Kiev ve Fenerbahçe-Benfica eşleşmelerinin galipleri kurada seribaşı olarak yer aldı.
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UEFA'nın aldığı karar nedeniyle Ukrayna ve Rus takımları birbirine rakip olamıyor. Bu yüzden Slavia Prag-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibi eşleşemedi.
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Sonuç olarak Fenerbahçe turu geçmesi halinde PAOK-Spartak Moskova maçlarının galibi ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off mücadelesi verecek.
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Şampiyonlar Ligi Play-Off müsabakalarında ilk maçlar 21-22 Ağustos'ta, rövanşlar ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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BENFICA'DAN SONRA BİR İNTİKAM ŞANSI DAHA
Fenerbahçe, Avrupa Ligi yarı finalinde elendiği Benfica'yı saf dışı bırakarak 2013'teki eşleşmenin rövanşını almak istiyor.
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Sarı-lacivertliler, Benfica'yı elerse yine bir intikam şansı doğacak. Fenerbahçe, eşleşme ihtimali bulunan PAOK ve Spartak Moskova'yla daha önce karşılaşmış ve iki elemeden de eli boş dönmüştü.
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Fenerbahçe, 2010-11 sezonu başında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK'la karşı karşıya gelmişti. 19 Ağustos'ta Yunanistan'da PAOK'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, rövanşta da istediği sonucu elde edememişti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
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2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi2nde 3. ön eleme turunda Romanya'nın Vaslui takımını eleyen Fenerbahçe, play-off turunda Spartak Moskova ile eşleşmişti.
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İlk maçta Rusya'da rakibine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalıcna gruplara kalmayı başaramamıştı.
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Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarında deplasman karnesini düzeltti.
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Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı.
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Fenerbahçe, son 8 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 28 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 10 kez de yenildi.
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Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki resmi maçlarda dış sahada aldığı 27 galibiyetin 10'u da son 8 yılda elde etmiş oldu.
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Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde deplasmanda bugüne dek 111 maçta 62 yenilgi aldı. Yaptığı 111 maçta sarı-lacivertli ekip ayrıca 27 galibiyet ve 22 beraberlik alarak sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda rakip filelere 114 gol atarken, kalesinde 206 gol gördü.
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Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki ilkleri şöyle:
- Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk maçını Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımına karşı oynadı.
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- Avrupa kupaları tarihinde ilk galibiyetini 23 Eylül 1959'da Macar Csepel takımı karşısında alan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının ilk deplasman galibiyetini de bu maçta elde etti. Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Macaristan'da Csepel'i 3-2 yenerek kupanın dışına itti.
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- Fenerbahçe, Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda temsil eden ilk takım oldu.
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- UEFA Kupası tarihinin ilk golünü 1971-1972 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ferençvaroş maçında sarı-lacivertli futbolcu Yaşar Mumcu attı.
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- Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Can Bartu, 100. golünü İsrailli Haim Revivo ve 200. golünü Brezilyalı Fabio Bilica kaydetti.
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