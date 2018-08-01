UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile play-off'a yükselme mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, son hazırlık maçını Cagliari ile yapıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, karşılaşmaya ilk 11'de başladı!

FENERBAHÇE: 0 - CAGLIARI: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 21:00

YAYIN: Spor Smart

STAT: Ülker

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Elif, Ayew, Giuliano, Valbuena, Alper

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

CAGLIARI: Cragno, Lykogiannis, Ceppitelli, Romagna, Cigarini, CAstro, Farago, Barella, Ionita, Farias, Pavoletti

TEKNİK DİREKTÖR: Rolando Maran

Yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını İstanbul'da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayan Fenerbahçe ardından İsviçre'ye giderek burada Lozan ve Fulham takımlarıyla karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler Kadıköy'de taraftarı önündeki ilk maçına ise Feyenoord'la oynanan dostluk karşılaşmasında çıktıktan sonra İzmir'e giderek Altınordu ile karşı karşıya gelmişti.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARINDA NE YAPTI

İstanbulspor 1-1 Fenerbahçe

Lausanne 2- 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-0 Fulham

Fenerbahçe 3-3 Feyenoord

Altınordu 1-1 Fenerbahçe

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönen Fenerbahçe, çalışmalarını burada sürdürmüştü. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine 3. ön eleme turundan başlayacak sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla play-off'a yükselebilmek için 2 karşılaşma oynayacak.

Yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak Fenerbahçe, rövanşa ise 14 Ağustos Salı günü çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ilk maçını ise 11 Ağustos Cumartesi günü Bursaspor ile yapacak.

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