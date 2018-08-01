UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile play-off'a yükselme mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, son hazırlık maçını Cagliari ile yapıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da maçı izlemek için Ülker Stadı'nda bulunuyor. Ali Koç, kulüp televizyonunda önemli açıklamalar yaptığı "Camiaya sesleniş" adlı programda Feyenoord'la oynanan hazırlık maçında kale arkasındaki bir tribünde öğrencilerin tehdit edildiğini vurgulamış ve 'öğrenci tribünü'nde maç izleyeceğinin sözünü vermişti. Cagliari maçında öğrencilerin bulunduğu 'Migros alt' tribününe doğru gitmesiyle birlikte statta büyük bir heyecan yaşandı. Ali Koç, Cagliari maçının ilk 45 dakikasını kale arkasında öğrencilerle birlikte izledi.

NELER SÖYLEMİŞTİ?

Ali Koç, FB TV'deki programda şunları söylemişti:

"Öğrenci tribününe dikkat çekmek istiyorum. Yönetim olarak orada bir maç izleyeceğiz. Feyenoord maçında tatsız olay yaşandı. 100-110 kişi öğrencilerimizi rahatsız ettiğini, tehdit ettiğini gördük. Baskı yaptıkları konusunda öğrenciler bize geldi. Buna çok önem veriyorum. Bu kesinlikle devam etmeyecektir. Biz örnek kulüp olmak istiyoruz. Fenerbahçe'yi gençlere yakınlaştırmak istiyoruz."

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