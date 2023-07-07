Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Attila Szalai'ye Almanya'dan talip!
Bundesliga ekibi Union Berlin, Attila Szalai'nin transferi için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. Macar stoper teklife sıcak bakarken, görüşmeler devam ediyor.
Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından bir ayrılık daha yaşabilir.
TRT Spor'un haberine göre; Bundesliga ekibi Union Berlin, Attila Szalai'nin transferi için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.
25 yaşındaki stoperin teklife sıcak baktığı, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Alman ekibinin 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulunduğu aktarıldı.
Szalai 2020/21 sezonun devre arasında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Attila Szalai, geçen sezon Fenerbahçe'de 52 maçta sahaya çıkmış ve takımda en çok süre alan futbolcu olmuştu.
25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşamıştı.
Fenerbahçe'nin 2021 yılında kadrosuna kattığı Szalai'nin, sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 2025 yılına kadar sona eriyor.