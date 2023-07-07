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        Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Attila Szalai'ye Almanya'dan talip!

        Bundesliga ekibi Union Berlin, Attila Szalai'nin transferi için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. Macar stoper teklife sıcak bakarken, görüşmeler devam ediyor.

        Ajanslar
        Giriş: 07.07.2023 - 22:52
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        Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından bir ayrılık daha yaşabilir. 

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        TRT Spor'un haberine göre; Bundesliga ekibi Union Berlin, Attila Szalai'nin transferi için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

         

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        25 yaşındaki stoperin teklife sıcak baktığı, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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        Alman ekibinin 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

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        Szalai 2020/21 sezonun devre arasında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 

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        Attila Szalai, geçen sezon Fenerbahçe'de 52 maçta sahaya çıkmış ve takımda en çok süre alan futbolcu olmuştu. 

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        25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

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        Fenerbahçe'nin 2021 yılında kadrosuna kattığı Szalai'nin, sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 2025 yılına kadar sona eriyor.

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