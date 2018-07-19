Yıldız transferi yapmasa kadrosuna kattığı genç oyuncularla geleceğe yatırım Fenerbahçe Yönetimi, uzun vadede istikrarlı bir başarı yakalayacak bir yapıyı kurmak için büyük çaba sarf ediyor.
4 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk iş olarak sportif direktör Comolli'yi ardından teknik direktör Phillip Cocu'yu açıklayan Ali Koç yönetimi, uzun yıllar Sarı-Lacivertli formayı giyecek iskelet kadroyu oluşturmaya başladı.
Berke Özer
Altınordu formasıyla yıldızını parlatan Berke Özer, yeni yönetimin ilk hamlelerinden biri oldu.
18 yaşındaki kalecinin tıpkı Volkan Demirel gibi uzun yıllar hem Sarı-Lacivertli formayı hem de milli takım formasını terletmesi hedefleniyor.
Yiğithan Güveli
Advocaat döneminde olduğu gibi Aykut Kocaman'ın da şans verdiği isimlerden biri Yiğithan'dı...
Kjaer, Skrtel ve Neustadter gibi yıldızların yanında tecrübe kazanan 20 yaşındaki savunmacı yeni hocası Cocu'nun gözüne girmeye çalışıyor.
Salih Uçan
Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de bir türlü tutunamayan Salih Uçan, Cocu'yla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor.
Kampın en çalışkan isimlerinden biri olan Salih, orta saha için en önemli alternatiflerden biri olacak.
Ozan Tufan
Çalkantılı sezonu geride bırakan Ozan Tufan, sakatlığı büyük oranda atlatırken, eski formunu yakalamaya çalışıyor.
Fazla kilolarından kurtulan genç oyuncu, yeni sezonda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olabilir.
Oğuz Kağan Güçtekin
Aykut Kocaman'ın en çok şans verdiği genç oyunculardan Oğuz Kağan Güçtekin, Cocu'nun da dikkatini çekti.
Orta alandaki sakin futbolu ile dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, Hollandalı hoca önderliğinde ofansif yönünü geliştirmeye çalışıyor.
Ferdi Kadıoğlu
Hollanda'nın Feyenoord takımından alınan genç 10 numara Ferdi Kadıoğlu'ndan ise beklentiler çok fazla...
Cocu, Hollanda'dan da tanıdığı genç oyuncuyla yakından ilgileniyor. Ferdi'nin takımın en önemli yıldızlarından biri olması planlanıyor.
Barış Alıcı
Berke Özer'le birlikte Altınordu'dan gelen Barış Alıcı, geçen sezon 32 maçta 10 gol atıp 10 asist yapmıştı.
Tıpkı yıllarda önce Sakaryaspor'dan alınan Tuncay Şanlı gibi mücadeleci bir oyun yapısı olan 21 yaşındaki yetenek, hem sağ hem de sol kanatta görev alabiliyor.
Boris Rapaic
Cocu'nun A takımla birlikte idmanlara davet ettiği Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç ise durumu en çok merak edilen oyuncular arasında.
Geçen sezon U21 takımında 13 maçta 10 gol atan 20 yaşındaki oyuncu, kampta Cocu'nun gözüne girmeye çalışıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.