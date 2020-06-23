Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Fenerbahçe'nin son 9 haftada yalnızca 10 gol atabilmesi ve kanat oyuncuları ile yedek forvet Mevlüt'ün kötü istatistikleri dikkat çekti.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü performanslarından birini gösteren Kanarya'da beğenilmeyen isimler bile şu sıralar aranır hale geldi.

Geçen sezonun başında ideal hücum 3'lüsü olan Slimani, Ayew ve Valbuena, Fenerbahçe'de yapamadıklarını yeni takımlarında yaptı.

Fenerbahçe'de 1 lig golü atabilen Islam Slimani, Fransa'da Monaco formasıyla tescil edilen sezonda 18 maçta 9 gol ve 7 asistle yıldızlaştı. Manchester United ve Inter gibi devlerle adı anıldı.

29 maçta 5 gol ve 1 asistle oynayan ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yuhalanan Andre Ayew ise geri döndüğü takımı Swansea'de yeniden doğdu. Championship'ten Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren takımı taşıyan isim oldu. Ayew, 36 maçta 13 gol atarken 6 da asist yaptı.

'Artık yaşlandı, fayda sağlamaz' denilerek sözleşmesi yenilenmeyen Mathieu Valbuena ise kalitesinden bir şey kaybetmediğini Yunanistan'da gösteriyor. Fransız yıldız, Fenerbahçe formasıyla geçen sezonu tüm kulvarlarda 31 maçta 4 gol ve 8 asistle tamamladı. Olympiakos'a giden oyuncu, bu sezon ise 35 maçta 8 gol ve 23 asistle coştu. 1 yıllık kontratla transfer olan 35 yaşındaki yıldız, performansının ödülünü +1 yıllık kontratla aldı.

SOLDADO DÜŞÜŞTE, FREY VE BENZIA'DA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Kanarya'dan ayrılan bir diğer isim Roberto Soldado, Granada'da kariyerini sürdürüyor. 35 yaşındaki İspanyol forvet, bu sezon toplamda 26 maçta forma şansı bulurken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Soldado, sarı-lacivertli takımdaki son sezonunu 25 maçta 7 gol ve 5 asistle tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin yedek forveti Michael Frey, kiralık gittiği Nürnberg'te fark yaratamadı. 28 maçta 4 gol atarken 5 asist yaptı. İsviçreli'nin Fenerbahçe karnesinde 22 maçta 5 gol ve 1 asist vardı.

Kanarya'da kadro dışı kalan Yassine Benzia hala tutunamıyor. Kiralandığı Olympiakos'la başladığı sezonda 9 maçta oynadı, hiçbir varlık gösteremedi. Devre arasında Dijon, bonservisini aldı. 4 maçta forma giydi ve yine gol katkısı veremedi.

VEDAT VE KRUSE DIŞINDA VERİM ALINAMADI

Fenerbahçe'nin gol ümitlerinin bu sezonki lig performansları ise şöyle:

Vedat Muric - 27 maç - 14 gol - 4 asist

Max Kruse - 20 maç - 7 gol - 6 asist

Mevlüt Erdinç - 12 maç - 0 gol - 0 asist

Deniz Türüç - 21 maç - 2 gol - 0 asist

Ferdi Kadıoğlu - 17 maç - 2 gol - 2 asist

Garry Rodrigues - 21 maç - 3 gol - 3 asist