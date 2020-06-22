Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; şampiyonluk iddiasıyla devam ettiği sezonda çöküşe geçen Fenerbahçe'de hücum bölgesindeki etkisizlik dikkat çekiyor.

Sezona ileride Kruse-Vedat, kanatlarda Moses-Rodrigues 4'lüsüyle başlayan Kanarya'da önce Moses sonra Kruse gitti. Rodrigues bal yapmayan arı olmaktan öte geçemezken Vedat Muric de sezon başındaki görüntüsünden çok uzakta kaldı.

Ligin 2. yarısında oynanan 11 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen Fenerbahçe'de özellikle savunmanın zayıf olduğu konuşuluyordu. Devre arasında bu bölgeye Simon Falette takviyesi yapıldı. Sol bek için TFF'den transfer izni çıkmazken hücum adeta unutuldu.

Fenerbahçe ligin ilk yarısında olduğu gibi 2. yarıya da Kruse-Muric ortaklığıyla başladı. Gaziantep ve Başakşehir karşısında 2 yıldızın 1'er golüyle 2-0'lık skorlar alındı. Şampiyonluk yürüyüşü başladı derken çöküşe geçildi.

Fenerbahçe, Başakşehir maçından bugüne kadar oynanan 9 maçta 10 gol atabildi. Goller şu isimlerden geldi:

Max Kruse: 3 (2'si penaltı)

Vedat Muric: 2 (1'i penaltı)

Serdar Aziz: 2

Miha Zajc: 1

Ozan Tufan: 1

Luiz Gustavo: 1

GOLCÜLERDEN 9 HAFTADA PENALTISIZ SADECE 2 GOL

Geride kalan haftalara bakınca Fenerbahçe'nin şampiyonluk potasından uzaklaşmasındaki en büyük sebep olarak hücum etkisizliği net bir şekilde görünüyor. Çöküş yaşanan 9 maçta takımın gol ayakları Kruse ve Muric, penaltı haricinde toplam 2 gol atabildi.

Kanat oyuncuları Garry Rodrigue, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu ve yedek forvet Mevlüt Erdinç ise 1 gollük katkı bile yapamadı. Bu tabloya savunmadaki sorunlar da eklenince sonuç kaçınılmaz oldu.

DİREKLERİ DÖVDÜLER

Fenerbahçeli oyuncuların gol yollarındaki beceriksizliği ve şanssızlığı direk istatistiğiyle de ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertli futbolcular, 28 maçta 16 kez topu direğe nişanladı.