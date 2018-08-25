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Fenerbahçe'de orta sahaya hangi futbolcu transfer edilecek?

25.08.2018 - 09:15 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de son dakika transfer gündemi... Orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bu bölgeye 1 Türk ve 2 yabancı futbolcu gündeme geldi. İşte yönetimin görüştüğü isimler ve son durum

  • 1 Fenerbahçe'de orta sahaya hangi futbolcu transfer edilecek?
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    Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Josef de Souza'nın Al Ahli'ye satılmasının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de ön plana 3 oyuncu çıkıyor...

  • 2 Fenerbahçe'de orta sahaya hangi futbolcu transfer edilecek?
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    Sarı-Lacivertliler için Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Nuri Şahin menajerler tarafından önerilirken, bu ismin yanı sıra 2 yabancı orta saha gündemdeki yerlerini koruyor.

  • 3 Fenerbahçe'de orta sahaya hangi futbolcu transfer edilecek?
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    Nuri Şahin'e sıcak bakan Sarı-Lacivertliler, deneyimli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Ancak ücreti düşük tutulursa bonservisi ile alınması da gündemde...

  • 4 Fenerbahçe'de orta sahaya hangi futbolcu transfer edilecek?
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    Denis Suarez konusunda ise Barcelona ile yakın ilişkileri bulunan başkan Ali Koç transfer görüşmelerini bizzat gerçekleştiriyor.

  • 5 Fenerbahçe'de orta sahaya hangi futbolcu transfer edilecek?
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    24 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kiralama şansı olan Sarı-Lacivertlilerin Suarez için biraz daha beklemek istediği ve tüm adayları gözden geçirmeyi hedefledikleri öğrenildi...

  • 6 Fenerbahçe'de orta sahaya hangi futbolcu transfer edilecek?
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    Bayern Münih forması giyen Renato Sanches ise 21 yaşında olmasına karşın gelecek vaat eden oyuncular arasında.

     

  • 7 Fenerbahçe'de orta sahaya hangi futbolcu transfer edilecek?
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    Fenerbahçe Portekizli oyuncu için Bayern Münih yetkilileri ile temas halinde olsa da Sanches'in çok genç olması Damien Comolli'nin çekimser kalmasına neden oluyor.

  • 8 Fenerbahçe'de orta sahaya hangi futbolcu transfer edilecek?
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    Bu 3 oyuncudan transfere en yakın isim olarak Nuri Şahin gösterilirken, birkaç gün içinde transferin netleşmesinin beklendiği kaydedildi.

  • 9 Fenerbahçe'de orta sahaya hangi futbolcu transfer edilecek?
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    Öte yandan Ozan Tufan'ın yeniden takıma kazandırılması konusunda da teknik direktör Phillip Cocu ısrarcı. 

  • 10 Fenerbahçe'de orta sahaya hangi futbolcu transfer edilecek?
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    Ozan'ı, Josef'in yerine kullanabileceğini düşünen Hollandalı teknik adam genç oyuncu ile hemen hemen her gün görüşme yapıyor.

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