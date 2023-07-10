Fenerbahçe'de sıcak saatler! Attila Szalai, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku...

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SZALAI GİDİYOR, DJIKU GELİYOR Orta saha transferinde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe'nin stoper hattında da önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor.

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Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana sergilediği başarılı ve istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Attila Szalai için flaş bir iddia ortaya atıldı.