Fenerbahçe'den Ali Palabıyık tepkisi!

Tüm Türkiye hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine odaklanırken sarı-lacivertlilerden dev maça hakem Ali Palabıyık'ın atanmasına tepki geldi.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Palabıyık'ın kritik mücadeleye atanmasından rahatsız olan kurmaylar, kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde "Malatyaspor maçında bizim oyuncularımıza sarı kartları çok kolay verirken, rakip oyuncuların sert faullerini, hatta gözü önünde atılan Erkan Kaş'ın Isla'ya attığı yumruğu kartsız geçiştirmiş, Mehmet Ekici’ye yapılan bariz penaltıyı da VAR’a gitmesine rağmen çalmamıştı. Sonrasında lehimize verdiği penaltıda da rakip oyuncuyu ikinci sarı karttan atmamıştı. Hatta kazandığımız bu maçtan sonra, başkanımız galibiyete rağmen çıkıp açıklama yapmak zorunda kalmıştı” ifadelerini kullandılar.

"UMUYORUZ DERBİYE YAKIŞAN BİR YÖNETİM GÖSTERİR"

Ligin 19. haftasında oynanan Malatya maçından bu yana ilk kez bir Fenerbahçe maçına atanan Palabıyık'ın geçen sezon deplasmanda 1-1 biten Trabzonspor mücadelesinde de hatalı kararlar verdiğini belirten yöneticiler, "Palabıyık, Alper Potuk’un baldırına kramponlarıyla basan Pereira’ya ve Kucka’ya da kırmızı kart vermemişti. TFF’nin hakem açıklamasının ardından Ali Palabıyık ismi için umuyoruz kendince bir adalet sistemi kurmak yerine kuralları uygular ve derbiye yakışan bir yönetim gösterir” dediler.