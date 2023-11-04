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        Fenerbahçe'den Atatürk'lü 100. yıl koreografisi!

        Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçı öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılı için Mustafa Kemal Atatürk'lü bir koreografisi gerçekleştirdi. İşte o muhteşem görüntüler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.11.2023 - 19:41 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:41
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        Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçı öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

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        29 Ekim tarihinde Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösterisini ilk iç saha maçında gerçekleştirdi.

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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'nın görsellerinin yanı sıra üzerinde "İlk Dünya Savaşı'nda 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'ndeki 6. Tümen 16. Alay ağır makineli tüfek bölüğünde idiler." yazılı pankart da tribünde yükseldi.

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        Fenerbahçe tribünleri "Cumhuriyet'in Feneri Aydınlatıyor Bizleri" pankartını da kale arkasında açtı.

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        İşte tribünlerdeki muhtemeş görüntüler

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