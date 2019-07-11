Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer konusunda gelişmeler yaşanıyor... Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Pazarlıklar sonucu Başakşehir, iki futbolcunun bonservisi için 9 milyon euro'ya kadar düştü.

Eljif Elmas'ın satışından gelecek parayla bonservis konusunda elini güçlendirecek olan Fenerbahçe, bu iki oyuncuyla orta sahasını güçlendirmek istiyor. Başakşehir'den Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu'nun da sürece dahil olmasıyla transferlerin sonuçlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'i transfer etmesi halinde; teklifler alan Jailson ile Miha Zajc'ın satılma ihtimali kuvvetlenecek.