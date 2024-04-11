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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe'den Motley ve Sertaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Motley ve Sertaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

        Fenerbahçe Beko son oynadıkları A. Efes maçında sakatlık yaşayan Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı'nın tedavilerine başlandığını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:42
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        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
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        Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sporcularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından Johnathan Motley’de sol bacak kalf bölgesinde kas yaralanması, Sertaç Şanlı’da ise sağ bacak hamstring kas yaralanması tespit edilmiş ve oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır. Yarın oynanacak Olimpiakos maçı öncesinde Johnathan Motley’in tedavisi İstanbul’da devam ettirilecektir. Sertaç Şanlı ise takım kafilesinde yer alacak ve durumuna maç gününde karar verilecektir" denildi.

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