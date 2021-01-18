Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü 3-1 yenen Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşa tepkisi bu maçta da sürdü. Mücadele öncesi ve sonrasında futbolcular, maç sırasında dijital reklam panosu ve maç sonunda Ali Koç'un açıklamaları aracılığıyla beIN SPORTS'a tepki gösterildi.

RÖPORTAJ YAYINLANMADI

Sarı-lacivertli futbolcular, maç önü ve sonrasındaki röportajlara "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" yazılı tişörtlerle çıkarken yayıncı kuruluş bu röportajları yayınlamadı. Kulüpten yapılan açıklamada "Maç önü ve maç sonu röportajlarımız yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmamıştır. Biz katılım gösterdik." ifadelerini yer verildi.

ALİ KOÇ NE DEDİ?

"SIKINTIMIZ DEVAM EDİYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşla yaşadıkları soruna değindi.

Yayıncı kuruluşla sıkıntılarının devam ettiğini belirten Koç, "Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntımız devam ediyor. Röportajlarda ne oldu bilmiyorum ama sanırım giyilen tişörtü beğenmedikleri için röportajlar yayınlanmadı. Biz adil, tarafsız, eşit bir yayın ilkesi istiyoruz." dedi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe konuya dair bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır.

Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir."