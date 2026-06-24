Fenerbahçe Dirk Kuyt'ı resmen duyurdu!
Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcının 1. yardımcısının eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın olduğunu açıkladı.
Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcının 1. yardımcısının eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Ailemize Yeniden Hoş Geldin Dirk Kuyt... Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt’ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz." denildi.
2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Hollandalı çalıştırıcı, 130 maçta 37 gol - 28 asistlik katkı sağladı.