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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe erkek voleybol takımı, yarın Promotey'i ağırlayacak - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe erkek voleybol takımı, yarın Promotey'i ağırlayacak

        Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Prometey'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:38
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        Fenerbahçe'nin konuğu Prometey
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        CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, yarın Ukrayna temsilcisi Prometey'i konuk edecek.

        İstanbul'daki Burhan Felek Salonu'ndaki karşılaşma, 19.00'da başlayacak.

        Play-off turu ilk maçında sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Ukrayna temsilcisine 3-1 yenilmişti.

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