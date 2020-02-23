Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor... Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Kadıköy'de 20 yıldır yenilmiyor. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi, Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin ve Oğuzhan Genç'in canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da!

FENERBAHÇE - GALATASARAY

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

VAR: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Emre Belözoğlu, Rodrigues | Mario Lemina

CEZALILAR: Gustavo

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Dirar, Tolga, Kruse, Vedat

YEDEKLER: Harun, Erten, Falette, Mehmet Ekici, Mevlüt, Ferdi, Allahyar, Zajc, Deniz, Murat

TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Ömer, Belhanda, Seri, Onyekuru, Feghouli, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Linnes, Emre, Jimmy, Andone, Taylan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Ligin son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, son dönemde yaşadığı kayıplarla, bir maç eksiğiyle haftaya lider giren Trabzonspor'un 7 puan gerisinde, 38 puanla 6. sırada haftaya başladı. Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanması durumunda Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 1'e düşürecek.

Süper Lig'de 42 puanı bulunan Galatasaray, 22. haftayı zirvede bitiren bir maçı eksik Trabzonspor'un 3 puan gerisinde yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, derbiden galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak. Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da alan ve sonraki 23 resmi maçta kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için mücadele veriyor.

NOTLAR

VEDAT MURİC 3 HAFTADIR SUSKUN

Fenerbahçe'nin santrforu Vedat Muric, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 maç üst üste gol atamadı. Attığı 12 golle sarı-lacivertlilerin en skorer ismi durumundaki Muric, derbide de Fenerbahçe'nin hücumdaki en büyük gücü olacak. Sarı-lacivertliler, Kosovalı santrforun gol attığı bütün maçları kazandı. Fenerbahçe, Muric'in sessiz kaldığı 11 maçın 10'unu kazanamadı.

KADIKÖY'DE 20 YILDIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Kadıköy'de çok büyük bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı. Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 44 gol gönderirken, kalesindeki 15 gole engel olamadı.

GALATASARAY SON 6 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden de 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

391. RANDEVU

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7'si berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. İki takım arasında oynanan son 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS) 25.10.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0



FENERBAHÇE'NİN DERBİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, son 8 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbi maçlarda iyi bir performans ortaya koydu. Söz konusu dönemde Süper Lig'de 30 derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçların 24'ünü kaybetmedi. Bu 30 derbide 11 galibiyet, 13 beraberlik alan sarı-lacivertliler, iki rakibine de 3'er kez kaybetti.

Fenerbahçe, 2012-2013 sezonundan bu yana Galatasaray'a karşı 15 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 8 sezonda 15 defa karşılaştığı Beşiktaş karşısında ise 6 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, siyah-beyazlılara da ligde son 15 maçta sadece 3 defa yenildi.

GALATASARAY'A 5,5 YILDIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırlayacağı Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 5,5 yıldır maç kaybetmiyor.

GALATASARAY KADIKÖY'DE 18 DAKİKA ÜSTÜN KALDI

Galatasaray, bu kulvarda rakibi karşısında Kadıköy'de kazanamadığı son 20 maçta sadece 18 dakika skor üstünlüğü yakalayabildi. Kadıköy'de rakibine ligde 20 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1800 dakikayı kapsayan 20 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor olarak önde oynarken, 853 dakikada ise oyunda eşitlik hakim oldu. Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği bu maçlarda 38 gol atarken, sarı-kırmızılılar 10 golle karşılık verebildi.

DEPLASMANDA KÖTÜ PERFORMANS

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 10 maçta galip gelemedi. Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 5 derbide 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 5 maçın birinde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.

KISA... KISA...

- Fenerbahçe, Vedat Muric'in, Galatasaray da Adem Büyük ve Falcao'nun gol attığı maçların hepsini kazandı

- Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı

- İki takım, Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren Kadıköy'de 56 kez karşılaştı, Fenerbahçe 29, Galatasaray 9 maç kazandı

- Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 193 bin 750, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 640 bin 500 lira para cezası aldı

- Fenerbahçe ikinci yarının, Galatasaray ise ilk devrenin son 30 dakikalarında daha fazla gol kaydediyor

- Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 61 derbide 22 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerindeki 9 derbide 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı

- Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, son dönemde alınan beraberliklerle dikkati çekiyor. İki takım arasında yapılan son 5 maç berabere sonuçlandı. Kadıköy'de oynanan son 10 Fenerbahçe-Galatasaray maçının 6'sında galip çıkmadı