Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ezeli rekabette Kadıköy'de oynanan 41 lig maçında Fenerbahçe 24 kez, Galatasaray ise 8 müsabakadan galip ayrıldı. 9 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Maç öncesinde Jose Mourinho ve Okan Buruk'un nasıl bir 11 sahaya süreceği taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Muhtemel 11'ler kadar, Fenerbahçe Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı da merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılacak. Dev derbiye sayılı saatler kala Fenerbahçe Galatasaray maçının tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Fenerbahçe cephesinde Bright Osayi-Samuel'in sakatlığı sebebiyle derbide forma giymesi beklenmezken, Galatasaray'da ise sakatlığı süren Hakim Ziyech'in forma giymesi giyemeyecek. Mauro Icardi'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe- Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 132 kez karşılaştı. Müsabakaların 51'i sarı- lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 42 karşılaşmadan ise Galatasaray galip ayrıldı. Derbideki 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
TEK EKSİK OSAYI
Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönecek. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı forma giyebilecek.
TEK EKZİK ZİYECH
Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.
ICARDI DERBİDE OYNAYACAK Mİ?
Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı. Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen