Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılacak. Dev derbiye sayılı saatler kala Fenerbahçe Galatasaray maçının tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Fenerbahçe cephesinde Bright Osayi-Samuel'in sakatlığı sebebiyle derbide forma giymesi beklenmezken, Galatasaray'da ise sakatlığı süren Hakim Ziyech'in forma giymesi giyemeyecek. Mauro Icardi'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...