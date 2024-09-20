Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte FB-GS muhtemel 11'leri

        Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ezeli rekabette Kadıköy'de oynanan 41 lig maçında Fenerbahçe 24 kez, Galatasaray ise 8 müsabakadan galip ayrıldı. 9 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Maç öncesinde Jose Mourinho ve Okan Buruk'un nasıl bir 11 sahaya süreceği taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Muhtemel 11'ler kadar, Fenerbahçe Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı da merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 20:33 Güncelleme: 20.09.2024 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılacak. Dev derbiye sayılı saatler kala Fenerbahçe Galatasaray maçının tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Fenerbahçe cephesinde Bright Osayi-Samuel'in sakatlığı sebebiyle derbide forma giymesi beklenmezken, Galatasaray'da ise sakatlığı süren Hakim Ziyech'in forma giymesi giyemeyecek. Mauro Icardi'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        3

        DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Fenerbahçe- Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        4

        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 132 kez karşılaştı. Müsabakaların 51'i sarı- lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 42 karşılaşmadan ise Galatasaray galip ayrıldı. Derbideki 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

        5

        TEK EKSİK OSAYI

        Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönecek. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı forma giyebilecek.

        6

        TEK EKZİK ZİYECH

        Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.

        7

        ICARDI DERBİDE OYNAYACAK Mİ?

        Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı. Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

        8

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

        9

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi