Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i
Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da puan kaybettiği ilk hafta maçında seyircisi önünde mutlak galibiyet almak istiyor. Peki Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Rennes maçı saat kaçta hangi kanalda?
Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz.
Gaziantep'te savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.
İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.
İLK 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı.
İsmail Kartal'ın ekibi son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti.
GAZİANTEP 4 ŞUBAT'TAN SONRA İLK KEZ
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.
İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ
Altay Bayındır
Bright Osayi-Samuel
Rodrigo Becao
Alexander Djiku
Ferdi Kadıoğlu
İsmail Yüksek
Miha Zajc
Sebastian Szymański
Ryan Kent