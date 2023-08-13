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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

        Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da puan kaybettiği ilk hafta maçında seyircisi önünde mutlak galibiyet almak istiyor. Peki Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 09:57
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        1

        Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Rennes maçı saat kaçta hangi kanalda?

        2

        Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

        3

        EKSİKLER

        Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz.

        4

        Gaziantep'te savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.

        5

        İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi.

        6

        Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.

        7

        İLK 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı.

        8

        İsmail Kartal'ın ekibi son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

        9

        GAZİANTEP 4 ŞUBAT'TAN SONRA İLK KEZ

        Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.

        10

        İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ

        Altay Bayındır

        11

        Bright Osayi-Samuel

        12

        Rodrigo Becao

        13

        Alexander Djiku

        14

        Ferdi Kadıoğlu

        15

        İsmail Yüksek

        16

        Miha Zajc

        17

        Sebastian Szymański

        18

        Ryan Kent

        19

        Dusan Tadic

        20

        Edin Dzeko

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