Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Giriş: 25 Haziran 2026 - 21:39 Güncelleme:
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
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