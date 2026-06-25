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        Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 21:39 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı!

        Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

        Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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