Ersun Yanal yönetiminde Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Hertha Berlin ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

FENERBAHÇE - HERTHA BERLIN

SAAT: 19:30

YAYIN: Spor SMART

STAT: Hartberg

FENERBAHÇE: Harun, Murat, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Tolgay, Moses, Kruse, Rodrigues, Muric

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

İKİNCİ CİDDİ HAZIRLIK MAÇI

Topuk Yaylası ve İstanbul'daki çalışmalarının ardından kamp için Avusturya'ya gelen Fenerbahçe, ilk ciddi hazırlık maçında Wolfsburg ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Graz yakınındaki Franz Fekete Stadı'nda Wolfsburg ile karşılaşan Fenerbahçe sahaya Harun Tekin, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Moses ve Vedat Muric ilk 11'iyle başlamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, 25. dakikada Vedat Muric'in golüyle öne geçmişti. Max Kruse'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Ozan Tufan'ın indirdiği topa arka direkte Vedat Muric yere inmeden ayak koydu ve takımını 1-0 öne geçirmişti.

Wolfsburg'un beraberlik golü ise 63. dakikada Weghorst'tan gelmişti. Sağ kanattan ceza sahasına giren William'ın yerden pasında altı pas önünde topla buluşan Weghorst, düzgün bir vuruşla topu filelere göndermişti.

Fenerbahçe'nin 39 ve 69. dakikalarda Vedat Muric, 65. dakikada da Max Kruse ile üç şutu direkten dönmüştü.

30-31 TEMMUZ'DA ALMANYA'DA AUDI CUP'A KATILACAK!

Sarı-lacivertli futbol takımı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Audi Kupası'na katılacak. Fenerbahçe, Münih kentindeki Allianz Arena'da düzenlenecek kupada 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih ile karşılaşacak.

Turnuvanın final ve üçüncülük maçları ise 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'nın ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.

İSTANBUL'DA DA CAGLIARI İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Fenerbahçe, 7 Ağustos Çarşamba günü İtalya'nın Cagliari takımı ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi son hazırlık müsabakasını ise 11 Ağustos Pazar günü oynayacak. Bu maçla ilgili detaylar, kesinleştikten sonra açıklanacak.

HARTBERG STADYUMU