Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
SAAT: 20.30
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: ATV
STAT: Ülker
FENERBAHÇE: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz, Luiz Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt
YEDEKLER: Altay, Erten, Isla, Ozan, Mehmet, Tolga, Serdar, Zajc, Alper, Zanka
TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal
KAYSERİSPOR: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Rienstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mario, Gustavo, Emre Demir, Kravets
YEDEKLER: Doğan, Emirhan, Abdennour, Pedro Henrique, Ömer Uzun, Aksel, Mesanovic, Mert, Enver Cenk, Uzodimma
TEKNİKDİREKTÖR: Robert Prosinecki
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşıyor.
Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek.
Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.
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