Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Fenerbahçe, Avrupa kupaları için yarışan Konyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor'u çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman, yaklaşık 9 ay sonra Kadıköy'e döndü.
FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR
STAT: Ülker
SAAT: 19:00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN Sports 1
FENERBAHÇE: Volkan, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani
YEDEKLER: Harun, Neustadter, Şener, Serdar, İsmail, Eljif, Ferdi, Alper, Ayew, Frey
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
FENERBAHÇE EVİNDE 3'TE 3 YAPTI
Süper Lig'de iç sahada üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmalarından galip ayrılan Fenerbahçe, deplasmanda ise İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilmişti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Kadıköy'de Rusya'nın Zenit takımını 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, sahasındaki galibiyet serisini Atiker Konyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 14. sırada giriyor.
Süper Lig'de son 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor ise 33 puanla 6. sırada bulunuyor.
KANARYA'DA 4 EKSİK
Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıkacak. Ligde İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Roberto Soldado, Konya mücadelesinde kadroda yer almayacak.
Karşılaşma öncesi Soldado ve Tolgay kırmızı kart, Isla ise sarı kart cezalısı durumunda bulunurken, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle takımıyla olamayacak.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
KOCAMAN YAKLAŞIK 9 AY SONRA KADIKÖY'DE
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, uzun bir aranın ardından yeniden Kadıköy'e gelecek. Sarı-lacivertli takımı iki farklı dönemde çalıştıran tecrübeli teknik direktör, yaklaşık 9 ay sonra Fenerbahçe taraftarının önüne çıkacak.
Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Kocaman, 271 gün sonra Ülker Stadı'nın çimlerine bu kez Atiker Konyaspor'un teknik direktörü olarak ayak basacak.
36. RANDEVU
Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 35 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 96 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 6 randevuda elde etti.
KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI
Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 17 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu. İstanbul'da Fenerbahçe 52 gol attı, kalesinde 16 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 3-2 galip geldi.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.
ÜLKER STADI
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