Kadıköy'de tartışmalı pozisyonlar!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk ederken tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 13. dakikada Sarı-Lacivertli savunmacı Martin Skrtel'in Zuta'ya müdahalesinde hakem Fırat Aydınus avantaj oynatırken pozisyon bitiminde Slovak defansa sarı kart gösterdi. Konya cephesi müdahalenin sert olduğunu belirtip kırmızı kart için itiraz etti.

Atiker Konyaspor resmi Twitter hesabından bu pozisyon için göndermeli bir paylaşımda bulurken "Karşılaşma 11'e 10 devam edecek" ifadelerini kullandı:

— Atiker Konyaspor (@konyaspor) February 16, 2019

33. DAKİKADA JAHOVİC KIZARDI!

Mücadelenin 33. dakikasında ise Atiker Konyaspor'un forveti Adis Jahovic'in Sadık Çiftpınar'la giriştiği mücadelede Sarı-Lacivertli savunmacı acı içinde yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, pozisyonun kontrolü için VAR'a giderken sonrasında Makedon oyuncuya direkt kırmızı kart verdi. Teknik direktör Aykut Kocaman başta olmak üzere Konya cephesi kararın ağır olduğunu savundu.