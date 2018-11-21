Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İsrail temsilcisine konuk olacak.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak maç, beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maccabi FOX ise kötü başladığı THY Avrupa Ligi'nde 8 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.

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