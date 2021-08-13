Fenerbahçe, Beijing Guoan'dan Min-Jae Kim'i transfer ettiğini resmen açıkladı! 8 Ağustos'ta İstanbul'a gelen Güney Koreli savunmacıyı resmen renklerine bağladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Fenerbahçemiz, Çin’in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim’i kadrosuna katmıştır.
Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.
— Habertürk Spor (@HTSpor) August 13, 2021
Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim"
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