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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB muhtemel ilk 11'i - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe -MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta Cihan Aydın düdük çalacak. İşte Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri...

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        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 00:12 Güncelleme: 28.01.2024 - 00:12
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        Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de 22. hafta itibarıyla 57 puan ile lider durumunda olan Fenerbahçe, 28 puanda olan Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı televizyondan takip edecek sporseverler, "Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı 28 Ocak Pazar günü 19.00'da başlayacak.

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        FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

        5

        Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan, Tolga, Pedrinho, Morutan, Cephas, Sowe.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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