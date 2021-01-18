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Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçından notlar

Teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı. Ferdi Kadıoğlu, omzundaki sakatlık sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçından notlar

Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişik yaptı.

Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kart cezalıları Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Sinan Gümüş'ü kadroya dahil edemedi. Bulut, bu isimlerin yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Sadık Çiftpınar'a 11'de görev vermedi.

Bu oyuncuların yerine MKE Ankaragücü maçında Serdar Aziz, Filip Novak, Enner Valencia ve Mbwana Samatta ilk 11'de oynadı.

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma hattı Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand ve Filip Novak'tan oluştu. Orta ikilide Luiz Gustavo-Ozan Tufan, kanatlarda Valencia ve Thiam yer aldı. Forvet arkasında Pelkas şans bulurken, forvette Samatta oynadı.

Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu ve İsmail Yüksek şans bekledi.

FERDİ KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

Eksikler sebebiyle kadroda olması beklenen Ferdi, omzunda yaşadığı ağrı sebebiyle MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

NOVAK 11'DE

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda bulunmayan Filip Novak, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde son olarak sarı-lacivertlilerin 23 Aralık'ta Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın kadrosunda bulunan Novak, daha sonra oynanan 3 lig ve 1 kupa maçında kadroda yer almamıştı.

SOSA VE ADEMİ KADRODA YOK

Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Sosa ve Ademi, kadroda yer almadı.

Hafif sakatlıkları sebebiyle durumlarının maç saatinde belli olacağı açıklanan 2 oyuncu, teknik heyetin kararıyla MKE Ankaragücü maçı kadrosuna dahil edilmedi.

10 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 10 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Kemal Ademi ile Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.

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