Bahçelievler Belediyesi tarafından Kocasinan Merkez Mahallesi, Kemal Sunal Caddesi'nde yaptırılan anıtın açılışında, sarı-lacivertli kulüpten hiçbir yetkili yer almadı.
Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, 2017'de Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en büyük kupasını kazandığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Burada dünyada ve Avrupa'da kupalar alan kulüplerimizin anıtlarını yapmıştık. Fenerbahçe'mizin kazandığı böyle büyük bir kupanın ilçemizde simgesinin olması bize mutluluk verir diye düşündük. Birkaç aydır bu anıtı 'Fenerbahçe Kulübüyle birlikte açalım.' diye kendilerinden randevu istedik ama onlar da çok yoğundu, olmadı. Burada onların bir anıtının olduğunun bilinmesini isteriz. Biz Fenerbahçe Kulübünü ve camiasını tebrik ediyoruz. İnşallah bu sene de Avrupa Ligi'ni kazanarak, ikinci kez kupayı alacaklar. Öyle gözüküyor. İnşallah bu kupanın yanına bir tane daha koyarız."
Anıtın açılışına az sayıda sarı-lacivertli taraftar da katıldı. Heykeltraş Coşkun Özer tarafından yapılan anıt, 7 metre yüksekliğinde. Avrupa Ligi kupasının üzerinde basketbol topunun yer aldığı anıtta, sarı-lacivert formalı bir basketbolcu figürü de bulunuyor.
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