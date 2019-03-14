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Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!

Giriş: 14.03.2019 - 11:45 | Güncelleme:  

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de santrfor sıkıntısı can sıkıyor! Geçen sezonlara bakıldığında da sarı-lacivertli takımın golcü konusunda bir türlü yüzü gülmüyor...

  • 1 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
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    Tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe'de skor üretimi en büyük problemlerden biri olarak görünüyor.

     

  • 2 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
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    Sarı-lacivertli takımın golcüleri ligde geriden kalan 25 haftada çok kısır bir görüntü çizdi.

  • 3 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
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    Soldado 14 maçta 3, Frey 13 maçta 3, Slimani ise 15 maçta yalnızca 1 gol atabildi.

  • 4 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
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    Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; son yıllara bakıldığında Kanarya'da sürekli bir golcü sıkıntısı yaşadığını söylemek mümkün.

  • 5 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
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    Geçen 10 sezonda yalnızca Van Persie, 2015/2016'da ligde 16 gol atarak 15 gol barajını geçebildi.

  • 6 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
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    Ezeli rakipler Galatasaray'da Gomis ve Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta ise Mario Gomez takımlarını şampiyonluğa taşırken Fenerbahçe'de bunun eksikliği yaşanıyor.

  • 7 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
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    Şampiyon olunan 2010/2011'de Niang ve 2013/2014'te Sow 15 gol atabildi, tek başına takımı sırtlayan bir santrfor olmadı.

     

  • 8 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
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    Fenerbahçe'de son 10 sezonda en çok gol atan santrforlar şu isimler:

  • 9 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
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    2017/18

    Soldado 9

  • 10 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    10 | 28

    Fernandao 9

  • 11 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    11 | 28

    2016/17

    Moussa Sow 12

  • 12 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    12 | 28

    Van Persie 9

     

  • 13 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    13 | 28

    2015/16

    Van Persie 16

  • 14 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    14 | 28

    Fernandao 13

  • 15 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    15 | 28

    2014/15

    Moussa Sow 14

  • 16 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    16 | 28

    Webo 8

  • 17 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    17 | 28

    2013/14

    Moussa Sow 15

  • 18 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    18 | 28

    Emenike 12

  • 19 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    19 | 28

    2012/13

    Moussa Sow 15

  • 20 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    20 | 28

    Webo 7

  • 21 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    21 | 28

    2011/12

    Henri Bienvenu 7

  • 22 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    22 | 28

    Moussa Sow 6

  • 23 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    23 | 28

    2010/11

    Mamadou Niang 15

  • 24 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    24 | 28

    Semih Şentürk 10

  • 25 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    25 | 28

    2009/10

    Dani Güiza 11

  • 26 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    26 | 28

    Semih Şentürk 6

  • 27 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    27 | 28

    2008/09

    Dani Güiza 11

  • 28 Fenerbahçe'nin golcü sıkıntısı!
    28 | 28

    Semih Şentürk 7

 

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