Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, Başkan Vekili Semih Özsoy, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen'i sert sözlerle eleştiren Özsoy şunları söyledi:

"Bugün Türkiye gördü, eğer bu Fenerbahçe'nin lehine olsaydı acaba şu an Türkiye neyi konuşuyordu? Nihat Özdemir'in Fenerbahçeli olduğunu mu, Federasyonun Fenerbahçe'yi desteklediğini mi... Bu algı operasyonlarının ve tiyatronun sonuna gelmiş gibi görünüyoruz.

Attığımız gol iptal edildi ve sonrasında geriye dönülüp penaltı çalındı. Peki bize olsaydı ne olurdu? Geçen haftaki Malatya maçında neden penaltı tekrarı olmadı? Oradaki puanlar nasıl izah edilecek? İnsanlar aklını başına alsın, Fenerbahçe oynanan bu oyunların üstesinden gelir."

Öte yandan Fenerbahçe'den penaltı tartışmaları ile ilgili tweet geldi: