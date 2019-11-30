Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin Göztepe'ye konuk olduğu maçta hafızalara kazınacak dakikalar yaşandı. Luiz Gustavo'nun Soner Aydoğdu'ya ceza sahasında yaptığı müdahalenin ardından mücadele devam etti. 59. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Topu başına Alpaslan Öztürk geçti, penaltı atışını Altay Bayındır kurtardı.

Penaltıyı kurtaran Altay, topu hızlıca Kruse'ye attı. Kruse'nin pasıyla hareketlenen Garry Rodrigues topu ağlara doğru gönderdi. Çizgide Moses golü yaptı. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla hakem Bitigen tekrar kenara gitti. Burada Altay'ın penaltı atışı sırasında çizgide olmadığını farketti ve penaltı atışının tekrarına hükmetti. Penaltı atışı tekrarlandı ve Alpaslan Öztürk bu sefer golü attı.