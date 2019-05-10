HTSpor Mutfak'ta Ahmet Hamdi Girgin, Erhan Kaan Adıgüzel ve Ahmet Selim Kul futbol gündemini yorumladı.
Programda Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin transfer listesininde yer alan isimleri açıkladı.
Erhan Kaan Adıgüzel, Galatasaray'ın Ryan Babel'le ön sözleşme imzaladığını duyurdu. Adıgüzel, Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçında Belhanda'nın yokluğunda maça nasıl çıkacağıyla ilgili de konuştu.
Ahmet Hamdi Girgin, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki VAR uygulamalarının farkını eleştirip, "5 dakikada neyi tartışıyorlar?VAR hakemlerine 'seyirciye sorma' jokeri tanımlansın!" dedi.
HEPSİ VE DAHA FAZLASI HTSPOR MUTFAK'TA...
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