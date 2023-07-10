Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler; Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'nun ardından 4. transferini gerçekleştirmek üzere Feyenoord'un yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski'ye kancayı attı. İşte, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Sebastian Szymanski hakkında bilinmesi gerekenler... Habertürk Giriş: 10.07.2023 - 16:18 Güncelleme: 10.07.2023 - 16:18 facebook

twitter

linkedin

Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve kabul ediyorum. Bu uygulama üzerinden iletişimi açık rızam ile kabul ediyorum. KONUŞMAYI BAŞLAT whatsapp

mail

1 Şurada Paylaş!







Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlamaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı lacivertliler, son olarak Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Szymanski'yi gözüne kestirdi. İşte, Polonyalı oyuncu hakkında ayrıntılar...

2 Şurada Paylaş!







SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?



10 Mayıs 1999'da Polonya'nın Biała Podlaska kentinde dünyaya gelen Sebastian Szymanski, Legia Varşova'nın altyapısında yetişti. 1.74 boyundaki olan ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Szymanski, daha sonra Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya transfer oldu.