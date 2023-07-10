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        Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

        Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler; Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'nun ardından 4. transferini gerçekleştirmek üzere Feyenoord'un yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski'ye kancayı attı. İşte, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Sebastian Szymanski hakkında bilinmesi gerekenler...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 16:18
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        Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlamaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı lacivertliler, son olarak Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Szymanski'yi gözüne kestirdi. İşte, Polonyalı oyuncu hakkında ayrıntılar...

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        SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

        10 Mayıs 1999'da Polonya'nın Biała Podlaska kentinde dünyaya gelen Sebastian Szymanski, Legia Varşova'nın altyapısında yetişti. 1.74 boyundaki olan ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Szymanski, daha sonra Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya transfer oldu.

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        Dinamo Moskova'da 3 sezon oynayan ve geçtiğimiz sezon başında Hollanda'nın Feyenoord ekibinde kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki oyuncu; 10 gol atıp 7 asist üretti ve takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

         

         

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        ANLAŞMA BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞLANDI!

        Rus ekibi Dinamo Moskova'da forma giyen Polonyalı 10 numarayla geçtiğimiz günlerde temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

        Sarı-lacivertlilerin yıldız isim için 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı öğrenildi.

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